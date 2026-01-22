我是廣告 請繼續往下閱讀

▲祖雄出席節目宣傳時，首度提及前陣子的家庭糾紛。（圖／翻攝自臉書@Hero Tai 祖雄）

婚後家庭甜蜜 跨國家庭結構成背景

現身澄清語氣轉柔 強調相處其實和平

新節目成焦點 工作仍是現階段重心

馬來西亞男星祖雄近來因在節目談話中提及家中闖入「第三者」，妻子佳娜的親妹妹來台後長期同住，生活開銷多由夫妻倆負擔，相關發言被形容為「白吃白住」，甚至用詞偏重，引發外界熱議，也讓家務事被攤在檯面上討論，對此祖雄昨（21）日於嘉義出席實境節目《生存王2》殺青記者會，首度公開現身回應家庭紛爭背後真相，坦言部分報導內容確實被放大，讓他不得不出面說清楚。祖雄與烏克蘭名模佳娜於2023年步入婚姻，去年11月更迎來家中老二兒子「季季」，家庭生活向來給外界溫馨形象，然而跨國婚姻也伴隨現實層面的磨合問題，包括家人來台居住、生活分工與經濟安排等。此次爭議中的關鍵人物，正是佳娜的妹妹歐莉雅，祖雄先前在節目中坦言對方來台後長時間與他們同住，日常支出幾乎由夫妻包辦，讓他心理壓力不小，原意是抒發心情，卻沒料到被外界解讀成「家醜外揚」。在嘉義受訪時，祖雄語氣明顯收斂，表示先前節目內容「有點被誇張化」，實際狀況並沒有外界想像得那麼嚴重，他直言目前與小姨子相處仍算和平，家庭並未因此失和，「我們只是希望她能幫忙照顧小孩。」祖雄也透露，自己這次外景拍攝長達10天，節目規定不能使用手機，幾乎與家人零聯絡，讓外界擔心的「家庭裂痕」並未持續擴大。至於佳娜妹妹是否會回到烏克蘭發展，祖雄則坦言並不清楚對方未來的規劃，他表示家庭成員各自有不同人生安排，目前並沒有強硬要求對方離開，只能走一步看一步，祖雄試圖為前陣子燒起來的爭議降溫，同時避免再讓私人家庭問題成為輿論焦點。撇開家庭風波，祖雄此行嘉義主要仍是為《生存王2》宣傳，該節目由台灣童心娛樂與韓方合作，橫跨花蓮、屏東與嘉義拍攝，集結韓國、台灣、日本與馬來西亞四隊共12名藝人，進行為期10天的野外生存競技。節目預計於2026年3月下旬在韓國朝鮮TV與Netflix播出，祖雄也強調現階段仍會專注工作，希望觀眾把焦點放回節目本身，而非持續放大私人生活細節。