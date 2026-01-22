我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張晨光到中國發展戲約不斷。（圖／翻攝自微博）

69歲張晨光1992年主演《京城四少》獲得金鐘視帝，自2004年起，他將演藝事業轉至中國發展，近年更發展直播帶貨，在小紅書、短影音方面也經營得不錯，張晨光接受媒體訪問，坦言現在還能和年輕人一起軋戲，覺得自己也年輕不少，正面心態也難怪這年紀還能被封「爺圈天花板」。根據《聯合報》報導，張晨光在中國發展20多年，近幾年更轉戰短劇、小紅書和直播帶貨，還被封為爺圈天花板，獲得微短劇年度男演員獎，張晨光保持正面心態，認為這把年紀還能跟年輕人在同一個賽道上一起演戲，也覺得自己跟著年輕了起來。近來剛播完6年多前拍的《長河落日》，張晨光在劇中飾演族長，該劇演員還有張鈞甯、金士傑，張晨光的演技令人為之驚艷，一幕親眼見到兒子被日軍槍殺的戲，難掩悲痛，竟還朝兒子臉上打巴掌。張晨光在中國的作品非常多，包括《蠻好的人生》、《永夜星河》、《但願人長久》、《那年花開月正圓》等等都能看到他的身影，去年還在短劇《追上我就愛上你》中現身，飾演集團掌權人，與短劇男神申浩男有對手戲。