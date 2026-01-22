我是廣告 請繼續往下閱讀

▲真人版《白雪公主》上映後爭議不斷，女主角瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）遭批評「白雪公主不白」，並入圍金莓獎「最爛電影」。（圖／摘自IMDb）

第46屆金莓獎（Golden Raspberry Awards）入圍名單：

第46屆金莓獎（Golden Raspberry Awards，又稱金酸莓獎），每年都搶先在奧斯卡頒獎前揭曉，除了先前已公布的真人版《白雪公主》和《世界大戰》等片，楊紫瓊、娜塔莉波曼（Natalie Portman）兩位奧斯卡影后竟入圍最爛女主角，另外曾奪下奧斯卡影帝的尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）則入選最爛男配，讓不少影迷相當訝異。金莓獎入圍名單引發關注，最爛女主角入圍者包括，《狠狠愛》的亞莉安娜德博斯、《失落之地》蜜拉喬娃維琪、《青春之泉》的娜塔莉波曼、《Bride Hard》的蕾貝爾威爾森以及《星際爭霸戰：31區》的楊紫瓊。其中，楊紫瓊與娜塔莉波曼曾獲得奧斯卡影后，演技備受肯定，這次入圍最爛女主角也讓粉絲們跌破眼鏡。而最爛男主角的部分，曾獲得奧斯卡男配的傑瑞德雷托（Jared Leto）也入選最爛男主角，與《失落之地》的戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、《世界大戰》的冰塊酷巴（Ice Cube）、《Alarum》的史考特伊斯威特（Scott Eastwood ）、《創：戰神 Ares》的傑瑞德雷托（Jared Leto）以及《趕在明天之前》的威肯（The Weeknd）一同角逐。另外，真人版《白雪公主》自開拍就話題不斷，選角也引發爭議，除了拉丁裔女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）被選為女主角，引發「白雪公主不白」的爭議，再加上七個小矮人設定大改，讓這部片負評飆升。這次金莓獎將與《世界大戰》、《電幻國度》、《趕在明天之前》以及《星際爭霸戰：31區》角逐「最爛電影」這項不光榮的獎項。金莓獎是模仿奧斯卡金像獎的負面頒獎典禮，透過揶揄的方式批評作品，因此常遭受到外界批評。不少較著名的電影導演、演員及製作人都曾經獲得金酸梅獎，但由於獎項的性質，他們大部分都不願意出席領獎；除了2020年第1屆以外，每年都搶先在奧斯卡頒獎前揭曉，今年得獎名單將於3月14日正式揭曉。《電幻國度》（The Electric State）《趕在明天之前》（Hurry Up Tomorrow）《白雪公主》（Snow White 2025）《星際爭霸戰：31區》（Star Trek: Section 31）《世界大戰》（War of the Worlds 2025）戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）《失落之地》冰塊酷巴（Ice Cube）《世界大戰》史考特伊斯威特（Scott Eastwood ）《終極警報》傑瑞德雷托（Jared Leto）《創：戰神 Ares》威肯（The Weeknd）《趕在明天之前》亞莉安娜德博斯（Ariana DeBose）《狠狠愛》蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）《失落之地》娜塔莉波曼（Natalie Portman）《青春之泉》蕾貝爾威爾森（Rebel Wilson）《超硬伴娘》楊紫瓊（Michelle Yeoh）《星際爭霸戰：第31區》《是誰搞的鬼》（I Know What You Did Last Summer 2025）《佛萊迪餐館之五夜驚魂 2》（Five Nights at Freddy’s 2）《藍色小精靈》（Smurfs 2025）《白雪公主》（Snow White 2025）《世界大戰》（War of the Worlds 2025）安娜克倫斯基（Anna Chlumsky）《超硬伴娘》艾瑪霍瓦斯（Anna Chlumsky）《陌生人：第二章》史嘉蕾史特龍（Scarlet Rose Stallone）《Gunslingers》凱西羅爾（Kacey Rohl）《星際爭霸戰：第31區》伊西絲瓦爾維德（Isis Valverde）《終極警報》七位「人工」小矮人（All Seven Artificial Dwarfs）／《白雪公主》2025尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）／《Gunslingers》史蒂芬朵夫（Stephen Dorff ）／《超硬伴娘》葛瑞格金尼爾（Greg Kinnear ）／《Off the Grid》席維斯史特龍（Sylvester Stallone）／《終極警報》七個小矮人（All Seven Dwarfs）《白雪公主》2025詹姆斯柯登 & 蕾哈娜（James Corden & Rihanna）《藍色小精靈》2025Ice Cube & 他的 Zoom 攝影機（Ice Cube & His Zoom Camera）《世界大戰》2025勞勃狄尼洛 & 勞勃狄尼洛（飾 Frank 與 Vito）《黑道中人》威肯 & 感覺良好的自我（The Weeknd & His Colossal Ego）《趕在明天之前》瑞奇李（Rich Lee）《世界大戰》（2025）奧拉德頓歐森山米（Olatunde Osunsanmi）《星際爭霸戰：31區》羅素兄弟（The Russo Brothers）《電幻國度》泰勒艾德華舒爾茨（Trey Edward Shults）《趕在明天之前》馬克韋伯（Marc Webb）《白雪公主》2025《電幻國度》（The Electric State）《趕在明天之前》（Hurry Up Tomorrow）《白雪公主》（Snow White 2025）《星際爭霸戰：31區》（Star Trek: Section 31）《世界大戰》（War of the Worlds 2025）