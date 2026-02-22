我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔣介石擔心宋美齡看到妹妹家聚眾打牌，會瞧不起自己。（圖／蔣中正日記原本，翻攝國史館檔案史料文物查詢系統，經AI後製）

▲宋美齡飛至西安救夫，讓蔣介石難過地無法形容。（圖／蔣中正日記抄本，翻攝國史館檔案史料文物查詢系統，經AI後製）

隨著蔣介石的政治行情看漲，他挑女人的眼光也越來越高。1922年8月，蔣介石在孫中山所舉辦的宴會中，初次認識宋美齡，當時雙方並未對彼此留下深刻印象。直到1926年6月底，兩人再度邂逅，蔣介石開始對宋美齡產生愛慕之情。7月2日，蔣介石在日記中直言：，情感流露毫不掩飾。然而，宋美齡出身名門、留學美國，無論家世、教養或社交條件，皆非一般可比。正因如此，宋美齡的母親與兄長認為蔣介石妻妾成群，違反基督教一夫一妻的原則，反對宋美齡嫁給蔣介石。為了促成蔣宋聯姻、攀向政治與人生的高峰，蔣介石以不同方式，逐一處理他與三位女性之間剪不斷、理還亂的關係，最終獲得宋家點頭。1927年12月1日，蔣介石與宋美齡舉行正式婚禮，結為夫妻。步入不惑之年的蔣介石，似乎終於安定下來。然而，新婚並不意味著毫無磨合。兩人不時因為觀念與想法上的歧異有所爭執。蔣介石也憂心西化的宋美齡會否看不起自己。1928年新年期間，他在日記中寫下：，擔心宋美齡看到自己妹妹家聚眾打牌，對蔣家產生負面觀感，內心滿是自責與不安。1930年12月4日，蔣介石又在日記中回顧自己的性格。他寫道，自懂事以來，每次出門總對母親戀戀不捨，16歲時甚至要等母親責罵，才肯踏出家門。這樣的性格延續至二十多歲。近三年來，每逢出門，「此心沉悶、慘淡慘惱」，不願與宋美齡快樂道別。他自己也困惑，似乎把少年時期的戀母情結投射在宋美齡身上。儘管如此，宋美齡在精神層面給予蔣介石極大的支持。最令蔣介石感動的，莫過於西安事變期間，蔣介石被扣押之際，宋美齡冒險前往西安營救。事後，蔣介石在日記中寫下：，夫妻情誼在生死關頭表露無遺。然而，感情也曾面臨考驗。蔣緯國身世成謎，引發蔣宋之間的心理隔閡。1936年10月17日，蔣介石在《本週反省錄》中寫道，他原欲安排蔣緯國認宋美齡為母，卻因「家中意見不洽」，令他「最為苦悶」。抗戰期間，流言四起。1944年，日本發動「一號作戰」，中國軍隊節節敗退，美方要求軍事指揮權轉交他人未果，隨後透過輿論散布蔣介石外遇謠言。蔣介石於7月5日慎重召開茶會闢謠，公開表示自己是基督徒，提倡新生活運動，在道德上自我要求甚高，否認一切不倫傳聞。宋美齡亦當場表態，力挺丈夫。1949年，國共戰局失利，蔣介石退守台灣，身在美國的宋美齡，義無反顧前來台灣相伴左右，士林官邸成為兩人晚年生活的見證。蔣介石與宋美齡在此度過26年歲月，看電影、賞畫、漫步庭園。宋美齡醉心繪畫與音樂，官邸處處可見她的畫作，蔣介石也常為她題字。兩人彼此稱對方為「達」（達令），流露私下的親暱。