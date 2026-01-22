我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金高恩的美貌，讓她一登場就引發觀眾熱烈討論。（圖／翻攝自金高恩IG@goxnniee）

曾捲GD緋聞 大阪同框畫面掀猜測

韓國小姐亞軍出身 星二代背景曝光

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》於本月20日正式上線，其中女來賓金高恩一現身便迅速引爆討論，她以亮眼外型與自信氣場吸引觀眾目光，不少網友直呼「一看就知道不是素人等級」，相關片段在社群平台被大量轉傳，成為本季最早衝上話題榜的參賽者之一，也讓她的背景隨即遭到網友起底。不少網友發現原來金高恩不僅是韓國流行天王GD（權志龍）過往的緋聞女友，更曾拿下韓國小姐亞軍。金高恩之所以備受關注，與她過去曾捲入與天王G-Dragon的緋聞不無關係，2024年間她被爆與年長12歲的GD互動密切，甚至被拍到於2023年7月一同現身日本大阪觀看巴黎聖日耳曼（PSG）比賽，兩人也曾在相似地點拍攝照片，讓外界一度猜測關係不單純。相關傳聞曝光後，在韓網與華語圈皆引發熱烈討論。面對戀愛傳聞持續延燒，向來對私生活極為低調的GD當時罕見正面回應，親自出面澄清，表示金高恩「只是有共同朋友的親近後輩」，明確否認交往關係，此番說法雖讓緋聞暫告一段落，但金高恩的名字也因此被更多人記住，如今她登上《單身即地獄5》，過往話題再度被翻出，也讓不少觀眾抱持「帶著故事來參加節目」的想像持續關注。除了緋聞話題，金高恩的家庭背景同樣引發關注，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒，兼具運動世家與高顏值基因，她在2022年參加韓國小姐（Miss Korea）選美並一舉拿下亞軍，早已在選美圈累積一定知名度，此次轉戰戀愛實境節目，被視為從選美舞台跨足大眾娛樂曝光的重要一步，也讓她被不少網友形容為「自帶明星光環」的參賽者。在節目中，金高恩展現高度自信，直言對自己的五官相當滿意：「眼睛、鼻子、嘴巴都很漂亮，沒有哪個地方讓我不滿意！」並特別點名最喜歡自己的鼻子，談到感情觀她更坦率表示自己過去幾乎沒有空窗期，如今反而對這段單身狀態感到不太習慣，這番直白發言也引起兩極反應，有人欣賞她的真誠與自信，也有人認為她的感情經歷勢必成為節目後續的重要看點。