▲下個月即將過農曆新年，也是大S過世將滿1年的日子。（圖／大S IG@hsushiyuan）

大S（徐熙媛）在去年2月2日因病離世，下個月將是她過世滿一年，大S一生活得瀟灑，在結束和汪小菲的婚姻後，一通電話牽起了和具俊曄20年前未完待續的感情，近來YouTube跳出各種大S接受訪問的影片，當兩人被問到想完成的挑戰是什麼，他們都說，是一起共建幸福的家庭，而大S曾在出道前想過要當醫生，這個連她自己都忘記的夢想，具俊曄卻記得。大S和具俊曄20多年前曾經有過一段情，但當時男方正走紅，因為不可抗因素分開，但就在大S和汪小菲離婚後，具俊曄又主動連絡上她，這次他們決定牽緊彼此，一通電話就決定要結婚。大S和具俊曄曾接受《Vogue》訪問，當時兩人大玩快問快答，當被問到如果不當藝人，會想當什麼？具俊曄說「醫生」，大S用不可置信的眼神看著他，因為連她自己都忘記，具俊曄說，「很久很久之前聊過，因為她很喜歡幫助人。」最後兩人被問到，想一起完成的挑戰是什麼？大S和具俊曄的答案都是「共組幸福的家庭」，雖然沒有說破，但他們的眼神像是在說，這次能再相遇，我們不要再分開了。怎料大S卻在2025年病逝，幸福的時光只維持3年，在大S過世後，具俊曄幾乎每天都到大S的墓前陪伴愛妻，讓粉絲都相當不捨。