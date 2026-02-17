我是廣告 請繼續往下閱讀

▲板橋林家花園旁的三落大厝是林家祖厝，需憑證才能入內參觀。（圖／記者張鴻儀攝）

提到「板橋林家」，世人皆知其富甲天下、貴氣典雅，但在第六代當家「大少爺」林熊徵背後的智囊，卻是一位被譽為台灣近代史上「最強CEO」的傳奇人物——許丙。他不僅憑藉卓越的商才助林家度過無數經營危機，更催生了現今的華南銀行，甚至連台灣戰後家喻戶曉的「愛國獎券」，最初的構想也源自於他的錦囊妙計。許丙出生於淡水，其父許松麟是當時精通七國語言、在洋行間享有盛名的「買辦」。承襲了父親的語言天賦與商業基因，許丙以總督府國語學校第一名的優異成績畢業，並在1911年進入當時台灣最大的企業體「林本源商號」工作。當時他年僅20歲，與林家大少爺林熊徵僅差3歲，兩人的關係雖為雇主與管家，卻更像是一起打拼的親密戰友。許丙憑藉流利的日文、對數字的敏銳度以及超凡的談判本領，迅速成為林熊徵不可或缺的左右手，甚至在重大決策上，他敢於與老闆據理力爭，這種「老二哲學」與「護主本事」，讓他在政商界聲名鵲起。許丙商業生涯中最精彩的一幕，莫過於在1920年代拯救「林本源製糖（林糖）」。當時林糖因連年天災與經營不善背負巨債，林家打算將其賣給日資企業「鹽水港製糖」。許丙為了提高談判籌碼，在赴東京談判前，特別訂製了一批「蛇皮繩結的檜木木屐」贈送給當地藝妓。這項奇招讓藝妓穿著精美的木屐出入料亭，引發東京政商大佬的好奇與關注，成功打響「許丙」的名號，也讓鹽水港製糖不敢小覷這位台灣來的談判代表。最終，許丙在尿急如廁的短暫空檔中，讓對方主動加價，以1200萬日圓的高價成交，不僅還清債務，還讓林家倒賺600萬。令人驚嘆的是，成交僅一個月後，日本便爆發金融恐慌，許丙的精準決斷讓林家奇蹟般避開了破產命運。除了經營企業，許丙在房地產投資上更有著「超前思維」。他買地有個特殊的習慣：下大雨時便停下棋局，親自視察土地，「會淹水的土地一概不買」。他在日治時期於大稻埕買房置產，眼光更投向當時尚未開發的台北市東區，如南京東路、基隆路一帶。由於他在台北市中山區撫順街一帶擁有大量土地，當時甚至被人戲稱為「許丙路」。但他並不吝嗇，當好友吳三連推動都市開發需要土地時，他便大方捐出部分產業支持城市發展。二戰結束後，許丙曾因涉嫌參與「台灣獨立」陰謀而遭國民政府逮捕入獄。然而這場牢獄之災卻因禍得福，讓他意外躲過了二二八事件的慘烈動盪。出獄後，許丙受聘為台灣省政府顧問。當時政府財政拮据，發行的債券乏人問津，許丙看準台灣人「愛賭」的天性，向時任省主席吳國楨建言：「不如把債券改成獎券形式」。這項建議在1950年正式實踐，成為了支撐戰後財政、風靡全台數十年的「愛國獎券」。