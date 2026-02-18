我是廣告 請繼續往下閱讀

▲時任行政院副院長徐立德突破外交封鎖，赴日出席廣島亞運會，在張超英操作下登上日媒頭版。（圖／朝日新聞，記者張鴻儀翻攝）

1972年台日斷交、外交處境最為艱困的年代，台灣曾有一位沒有「大使」頭銜，卻能撼動日本政界與主流媒體結構的關鍵人物——張超英。外界稱他是「最帥外交官」，但真正支撐他一生縱橫日政媒圈的，並非外表，而是一段橫跨殖民、戰爭與冷戰的成長背景。張超英1933年出生於日治時期台北宮前町的仕紳家庭，祖父張聰明靠煤礦致富，家族與日本政商界往來密切。他自幼生活優渥，被祖父母視為「鑽石孫」，童年就出入當時最奢華的鐵道飯店，喝咖啡、吃布丁，視野遠超同齡孩子。年幼時隨父親往返上海，更親眼見過繁華與貧困並存的世界，對人性與權力的現實，有著早熟的理解。戰後局勢劇變，二二八事件中，父親張月澄一度因政治因素遭到清算，家族歷經生死驚險，讓張超英對「祖國」、「政權」與意識形態產生深刻質疑。這段經驗，也形塑他日後務實、不迷信政治口號，只問「對台灣有沒有實質幫助」的處世哲學。在祖父安排下，張超英中學後赴香港、日本留學，語言能力與社交手腕逐漸成熟。留日時期，他以高挑俊朗的外型、流利日語與自然的紳士氣質，在日本上流社會如魚得水。一次舞會上，他與一名氣質出眾的日本女子共舞，事後才被友人提醒，對方正是日後成為日本皇后的美智子。這段經歷雖屬私人記憶，卻也象徵張超英早年已能自在進出日本核心社交圈，並非一般外派官員可比。爾後，張超英進入新聞局，1980年代派駐日本後察覺，主流媒體長期親中，台灣新聞多半停留在社會負面。他主張「雞蛋不能放在同一個籃子」，不只經營親台媒體，也主動突破《朝日新聞》、《讀賣新聞》等重量級報社，強調「寫好寫壞都沒關係，只要讓日本看見台灣」。1994年廣島亞運會，成為他媒體外交的代表作。原受邀的總統李登輝，在中共施壓下被迫缺席，改由行政院副院長徐立德出席。日方原欲低調處理，卻被張超英硬是拉到媒體鏡頭前，促成日媒大幅報導，《朝日新聞》更在頭版刊登照片，稱其等同副首相層級，成功為台灣突破國際封鎖。他也促成日本縮短台灣人赴日簽證等待時間，安排宋楚瑜在輕井澤「巧遇」首相中曾根康弘；1995年李登輝康乃爾演說，更在他的運作下，吸引20多家日媒赴美採訪，後續並協助出版《台灣的主張》日文版，深化日本社會對台灣民主轉型的理解。沒有顯赫官銜，卻以一生證明，在外交受限的年代，媒體、人脈與文化理解，同樣能成為國家的關鍵戰力。張超英的人生，也映照了一段台灣難以複製的外交年代