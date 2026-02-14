我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前往五瀨高原滑雪場的山路路況不穩，遊客可在山下停放車輛再搭乘接駁車上山。（圖／記者張鴻儀攝）

▲滑雪場滑道對初學者十分友善，因遊客不多也能在此盡情練習。（圖／記者張鴻儀攝）

提到日本滑雪，多數人第一時間會想到北海道或北陸，但位於九州宮崎縣五瀬高原滑雪場（五ヶ瀬ハイランドスキー場），卻以「日本最南端的滑雪場」之姿，成為冬季旅遊圈中的另類亮點。滑雪場於 2025 年 12 月 19 日正式展開 2025–2026 雪季，預計營業至隔年 3 月中旬，吸引不少滑雪迷與旅遊玩家前來朝聖。五瀬高原滑雪場位於標高約 1610 公尺的山區，即使身處日本南部，仍能在嚴冬時節迎來天然降雪。晴朗天氣時，還能遠望阿蘇五岳、九重山系與祖母山，雪景與山景交織，是不少滑雪客口中的「隱藏版雪場」。不過，這座滑雪場的重啟，其實得來不易。2022 年 9 月，日本九州遭遇強烈颱風「南瑪都」侵襲，通往五瀬高原的山區道路嚴重受損，導致滑雪場無法安全通行，被迫連續停業數個雪季。道路修復工程耗時2年，直到 2024 年雪季前完成整建，滑雪場才終於重新對外開放，象徵地方觀光正式復甦，也讓不少滑雪迷直呼「等了很久」。NOWNEWS記者從熊本機場自駕，沿途只花了1.5小時就從南國風情轉換成北國雪景。不過要上去滑雪場的道路沿途結冰積雪，路況不穩。若沒有更換雪胎或租用四輪傳動的車輛，滑雪場在山腳下備有停車場，遊客可將車輛停放在此，再搭乘接駁車上山。五瀬高原滑雪場規模雖然沒有日本北海道、東北等知名滑雪場來得大，但麻雀雖小五臟俱全，雪道設計以初級與中級為主，對初學者與家庭客層相當友善。加上現場租借設備齊全，即使沒有自備滑雪裝備，也能輕鬆體驗雪上活動。因為雪道選擇單純，反而能在同一條雪道反覆練習，遊客也不多，就有初學者滑了十幾趟，稱比大型雪場還過癮。工作人員聽聞記者從台灣前來，第一句話便問是否為台積電員工？原來自2024年2月台積電熊本廠開始量產後，滑雪場漸漸出現台灣遊客身影，為此食堂也招聘台籍工作人員服務。而滑雪場的餐飲也是一大亮點，在寒冷雪地玩上一整天後，滑雪場餐廳供應的熱食，特別是宮崎名物「南蠻雞」，成為補充體力的最佳選擇，讓不少人直呼「為了這一餐也值得再來一次」。但滑雪具有風險，仍須評估自身能力，雪場也有課程可聘請教練教學。由於九州降雪不如日本東北、北海道等地，滑雪場會視雪況調整開放雪道。地方也期盼藉由滑雪季吸引更多國內外旅客，帶動五瀬町周邊住宿、餐飲與觀光發展。