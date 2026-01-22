我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林一名陳姓鄉親，去年飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，卻在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比轉機時遭逮，並在當地滯留兩個月，才釐清狀況，日前終於回到台灣。陳姓夫妻20日到立法院感謝院長韓國瑜、藍委張嘉郡，不過前立委賴品妤的媽媽、資深媒體人吳如萍卻批陳姓夫妻不厚道。藍營反嗆，民進黨太小氣，還要情勒鄉親。吳如萍說，讓整件事平安落幕的關鍵人物，其實是立委劉建國，但現在卻看到被拯救的當事人有著明顯的差別心，老是去感謝不同黨派的民代、對劉建國委員的付出完全無視。做為第一時間幫忙找人、找媒體幫忙的她來說，覺得當事人實在蠻不厚道的，也覺得她應該要好好地幫劉建國委員講幾句話，並為這件事留下紀錄。羅智強說，民眾找民代表達感謝，當然出於自己的意識及選擇，難道國民黨可以把他們綁架來立院、畫押感謝狀？又難道不感謝民進黨的立委，民進黨就要翻臉？就要網路追殺當事人？​羅智強說，陳先生友人當時確實有向劉建國陳情，劉也有聯繫外交部長林佳龍，但後來就沒了下文，心急如焚的家屬展開自救，把事件經過發布在PTT上，也有人找上韓國瑜協助，韓交由張嘉郡協助，要外交部積極展開救援行動。​羅智強說，說實在的，人能救到、國家沒有辜負人民就好，到底民代有沒有被感謝，很重要嗎？而當事人與家屬想感謝誰就感謝誰，又跟黨派有何關係？「我相信這段過程的人情冷暖，當事人與家屬一定最清楚，為何事事都要扯上『非我黨派、其心必異』？」​國民黨立委徐巧芯也留言，「就賴品妤的媽媽在黑啊」。羅智強說，「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣，應該是這個意思。」