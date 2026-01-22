我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中崇倫國中教練江信毅。（圖／澎湖縣政府提供）

2026澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽邁入第三天賽事，在澎湖兵分五路開打，各組晉級（23日）儘管惜敗，南興號球員陳冠宏在此戰展現「開竅」氣勢，中距離火力輸出穩定，多次在拉鋸戰中即時回敬對手。此役他砍下16分，雖然首場比賽腿部不適，但此戰以替補身分出擊，為球隊帶來極大鼓舞。帶著這股高昂士氣，南興在第三場以63：43擊敗台北木柵國中，順利摘下首勝。賽後陳冠宏表示，平時結束校隊練習後，會自行找場地加強投籃，希望能像南山高中球星劉耕灝一樣具備穩定的中距離命中率。他期許今年畢業後能留在南部高中發展，若有機會前往高苑工商更為理想，希望教練團能看中他穩定的外線實力與不怯場的個性。教練徐振勛透露，「南興並非體育班學校，來到澎湖是希望球員能開拓視野並吸取經驗。由於平日練球時間有限，為了備戰下週開打的國中籃球聯賽（JHBL）南區複賽，今日調度重點在於提升板凳深度」。縱然結果未盡人意，但他對球員的表現仍給予高度評價。另一受矚目的隊伍則是職籃球星林信寬的母校「台中崇倫國中」。崇倫今日同樣進行三場賽事，賽前教練要求嚴防，開賽即採取全場壓迫盯人，造成對手多次失誤。崇倫首場先以73：50勝嘉義南興，第二場更以104：50的高分擊敗對手。第三場對戰新北安康A隊，上半場雖以52：27大幅領先，但下半場體力下滑，兩節僅得24分，所幸最終仍以76：65守住勝利。總教練江信毅賽後對這三場的防守表現表示滿意，肯定球員將壓迫防守成功轉化為得分進帳。他特別強調，此次遠征澎湖由九年級學長帶領6名八年級學弟，旨在經驗傳承，也為即將畢業的學長們留下難忘的畢業旅行回憶。他賽後謙稱表現尚可，但提醒全隊失誤仍偏多，若能減少不必要的失誤，球隊戰力將更上一層樓。黃奕維也分享，過去球隊曾多次受邀赴國外參賽，皆因旅費過高作罷，此次感謝澎湖縣政府邀請，讓全隊有機會飛抵澎湖。由於全隊均是首次搭乘飛機，過程倍感新奇。教練原安排昨日賽後到著名的澎湖沙灘遊玩，可惜因海風強勁、水溫冰冷而作罷。