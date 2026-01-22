我是廣告 請繼續往下閱讀

日本一直以來，都是國人相當熱門的旅遊國家選擇，根據日本觀光局最新公布的2025年訪日外國客數據，赴日海外觀光客突破4268萬人，其中台灣人就有超過676萬人次赴日觀光，為日本第三大客源市場，年赴日消費總額達到1兆2110億日圓，更是高居全球第二。根據日本觀光局最新數據，訪日最大國為韓國人，一年有945萬9600人次，第二是中國人，訪日人次雖因中日關係有大幅減少，但整年度仍累計909萬6300人次，第三則是台灣人，超過676萬人次。在赴日消費總額部分，中國旅客以消費額2兆26億日圓居冠，其次就是台灣旅客，全年總消費金額達到1兆2110億日圓，第三是美國1兆1241億日圓、韓國9864億日圓，整體來看，光中國、台灣、美國、韓國、香港5個國家地區旅客的消費額，就佔2025年訪日外國客消費總額至少6成。