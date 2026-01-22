我是廣告 請繼續往下閱讀

▲時任富邦育樂總經理陳昭如（左）去年1月22日親自前往韓國首爾，與李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約。（圖／富邦育樂提供）

無預警宣布簽約 台韓粉絲全暴動

▲李珠珢同時也兼顧韓職啦啦隊應援工作。（圖／記者張一笙攝）

最後一趟台灣行已是去年底 近2個月未公開露面

▲李珠珢最後一次公開活動，是去年11月30日，已經將近2個月沒公開活動。（圖／記者張一笙攝）

來台幕後曝光 球團奔走促成女神登台

▲李雅英（左起）、李珠珢、南珉貞所組成的「富邦三本柱」，無疑是全中職聯盟最具話題的組合。（圖／記者張一笙攝）

韓國啦啦隊女神李珠珢宣布來台發展至今（22）日剛好滿一週年，相關話題近日在粉絲圈再度被翻出，不少人紛紛在社群留言感嘆時間飛快，同時也忍不住敲碗詢問：「今年什麼時候會再出現？」對許多台灣粉絲而言，李珠珢來台不只是一次應援合作，這一年來李珠珢無庸置疑地就是中職、韓職啦啦隊中，最具話題性的人物之一。2025年1月22日，富邦育樂在社群上無預警曬出一支短片，內容是時任富邦育樂總經理陳昭如前往韓國與李珠珢簽約的畫面，短短幾秒的影片瞬間引爆台、韓社群，讓不少粉絲紛紛直呼：「李珠珢真的來了！」隨後李珠珢也在4月正式登上富邦悍將應援舞台，一年下來廣告、代言、活動不斷，儼然就是新一代中職啦啦隊超新星。除此之外，李珠珢也沒有放下韓國的應援工作，宣布加入韓職KBO LG雙子隊，最終也跟隨球隊一同拿下2025年度總冠軍。回顧前段時間，李珠珢先是在2025年11月中以「韓國國家啦啦隊」身分前往東京巨蛋應援，接著又在11月底完成當年度最後一趟台灣活動後便返回韓國，至今已將近2個月未有任何公開行程曝光。儘管李珠珢當時實際停留時間不長，僅短短3天活動卻場場爆滿、人氣居高不下，無論是應援現場或粉絲互動，都展現出她在台灣的超高吸引力，也因此在她暫別台灣後，粉絲反而更頻繁回顧當時畫面，期待再次相見的那一天。最讓粉絲至今仍難以忘懷的畫面，發生在行程最後一天的MOMO粉絲見面會結束後，當時李珠珢已隨保母車準備離場，卻發現仍有粉絲撐著傘在雨中等候，她隨即推開車門、小跑步下車，主動向粉絲揮手道別，甚至在雨中停留好幾秒才依依不捨回到車上，這個突如其來的舉動，瞬間讓現場粉絲們都十分感動。事實上，李珠珢能夠來台發展並非偶然，富邦悍將領隊陳昭如曾在2025年3月13日的記者會上透露，在安排起亞虎來台交流前，她便已聽到球迷強烈希望看到李珠珢的聲音，並主動向韓方表達這項期待。經過台韓兩地多次往返與積極洽談，最終成功促成合作，也讓球迷親眼見證女神來台後的驚人影響力，如今滿一週年之際，粉絲最關心的依舊是那個問題——李珠珢，今年什麼時候會再出現？