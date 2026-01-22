我是廣告 請繼續往下閱讀

國發會今（22）日提出「2025年度整體公共建設計畫執行情形」報告。去年公共建設經費約8,137億元，規模達近18年新高，在各部會通力合作下，全年整體執行數達7,786億元創新高，經費達成率達95.68%，超越原訂目標95%。國發會主委葉俊顯指出，去年底在各部會共同努力下，已完成或啟用多項重大公共建設，如國道1號五股交流道增設北出匝道及中豐交流道主線與匝道通車，有效紓解都會區交通瓶頸；桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用，提升航空運輸服務量能。促進產業發展方面，桃園北區及台中水湳再生水廠陸續完工；台南山上淨水場供水系統供水後，可引入南化清水每日5萬噸，透過新建管線供水每日10萬噸至南科台南園區，以及曾文南化聯通管通水後，亦可調度水量每月達80萬公噸。興達電廠1號機及大潭電廠7號機接受調度，強化南北區域供電穩定；高雄仁武產業園區整體基礎設施完工後，約可釋出48.37公頃產業用地，引進137家廠商進駐，創造約413億元產值及新增6,300個就業機會展望未來，今年也有多項重大建設預計通車、啟用等，如台北捷運信義線向東延伸段、新北捷運三鶯線、淡江大橋、桃園大潭電廠7號機等，將朝如期如質完成。葉俊顯表示，今年度公共建設經費規模初估仍與去年相當，除持續要求各部會及早規劃年度重要里程碑並將經費提前配置執行外，也請主管機關適時對外說明建設成果，提升政策可見度與民眾感受。另外，國發會也農業部「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫第三期（2027至2032年）（草案）」，全案將陳報行政院核定。本計畫進入第三期，透過警戒塊體細緻化，精確鎖定大規模崩塌潛勢區內最具威脅的滑動區域，落實「精準防災」。