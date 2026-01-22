我是廣告 請繼續往下閱讀

為深化台南棒球文化保存與推廣，台南市政府與台灣棒球名人堂協會今（22）日，由市長黃偉哲與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋簽署合作備忘錄，未來雙方除共同辦理「台南棒球歷史展覽」，也將於亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，攜手推動地方棒球文化傳承。市長黃偉哲表示，棒球是台灣國球，更是深植人心的台南市球，台南市作為台灣棒球文化的重要發源地之一，長期以來在基層選手培育、場地建設及棒球文化推廣等面向持續投入多元資源，培養出無數優秀選手，在學術、運動及球界各領域默默付出，成就今日榮耀，也形塑出深具代表性的棒球城市形象。黃偉哲說，今年經典賽即將開打，此次與台灣棒球名人堂協會簽訂合作備忘錄，公私部門攜手合作深具意義，共同為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步，未來將於亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，共同榮耀台灣棒球歷史，而該中心由總統賴清德擔任市長時規劃建設，現已完工，投入職棒賽事，成為重要訓練基地之一，期盼讓更多市民與國人認識棒球英雄的文化歷史，延續熱愛讓棒球持續發光發熱。台灣棒球名人堂協會理事長林華韋表示，感謝黃市長與市府團隊，今日簽署合作備忘錄，展現台南市不僅重視棒球訓練與競技，更珍視棒球的記憶與文化保存，讓歷史文化走進球場，期盼在亞太棒球訓練中心設立具代表性的保存空間，讓回憶永續傳承。體育局長陳良乾說，未來雙方將共同規劃辦理棒球展覽，由台灣棒球名人堂協會負責展覽文物之授權、運送安排，以及棒球歷史資料的整理與提供，體育局則負責展覽場地規劃、行政協助與溝通協調作業，確保展覽內容與策展品質。雙方將以棒球文物保存與展示為共同目標，持續促進棒球文化交流與傳承，也讓更多市民能夠親近棒球、認識棒球、理解棒球背後所蘊含的歷史意義。體育局表示，透過這次合作，期盼系統性整合台南棒球發展歷程與珍貴文物，讓市民及年輕世代能更深入了解台南在台灣棒球史上的重要地位與精神價值。未來將持續推動棒球文化保存與推廣，結合地方資源與專業協會力量，讓棒球不只是競技運動，更能成為連結城市記憶與世代情感的重要文化資產，持續厚植棒球文化根基。