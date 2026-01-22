Google近期為Gemini推出「立即回答（Answer now）」新功能，讓使用者在Pro或思考型模型運算時，可主動跳過深度思考，直接取得回覆，不必久等轉圈圈。Google表示，「立即回答」功能不會將模型降級，仍維持原本選定的高階模型生成答案，只是等待時間減少，目前已陸續上線Android、iOS與網頁版，免費與付費用戶皆可使用。根據《NOWNEWS》實測，目前網頁版Gemini已可正常使用「立即回答」，且確實縮短回答時間，而解答篇幅並沒有明顯減少，對於不喜歡浪費時間等待的人來說，確實是很棒的功能。
急性子有救了！Gemini推出「立即回答」功能 解答馬上跳出
Gemini近期再度更新，新增「立即回答」按鈕，讓使用者在等待AI深度思考時，可自行選擇直接取得回覆，不必再對著轉圈圈畫面乾等，被不少網友大讚：「急性子族群有救了。」
根據外媒《9to5Google》報導，當使用者在Gemini中啟用Pro（Gemini 3 Pro）或思考型（Thinking）的Gemini3Flash模型提問時，系統進入運算狀態後，畫面會顯示「立即回答」按鈕；若使用的是反應本就較快的Fast版Gemini3Flash，則不會出現該選項。
一旦點選「立即回答」，系統會提示Gemini正在略過深入思考流程，隨即直接提供答案。值得注意的是，跳過思考並不代表模型降級，Gemini仍會以使用者原本選擇的高階模型生成回覆，而非自動切換成快速模式。
Google也說明，「立即回答」是用來取代舊有的「Skip（跳過）」按鈕，目前已陸續推送至Android、iOS與網頁版，不僅付費訂閱用戶，免費用戶也將逐步開放使用。
Gemini「立即回答」功能實測心得！有快但不多
《NOWNEWS》記者實際查看，網頁版Gemini已可正常使用「立即回答」，只要在送出問題後，點選運算狀態旁的「立即回答」，就會出現「正在略過深入思考」的畫面，但仍需等個2至3秒才會出現解答。
接著記者再問了一次相同問題，這次沒有選擇「立即回答」，而是直接讓系統跑完，大約等5至6秒才出現回答，但解答篇幅並沒有比使用「立即回答」功能還要少，回覆內容也差不多。
記者實測下來，雖然AI系統沒有深入思考，但一般提問仍具一定準確度。對於經常使用Gemini的用戶來說，建議若遇到較複雜、需要推理或多步驟分析的問題，還是讓Gemini 3 Pro完整運算，等待深度思考後再取得答案，品質相對更佳。
資料來源：《9to5Google》、Gemini
