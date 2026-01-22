我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨花蓮縣長初選結果出爐，將由吉安鄉長游淑貞參選，接棒現任縣長徐榛蔚。游淑貞也在臉書表示，感謝所有在民調中給予她支持與肯定的花蓮鄉親們。「這份支持，不只是對個人的肯定鼓勵，更是對我長期在地方服務、一步一腳印付出的信任與期待。」游淑貞說，此次民調結果顯示，在花蓮各鄉鎮市中，支持她的比例均高，讓她深刻感受到基層民意的力量，也更加倍提醒自己，未來若肩負更大的責任，必須以更謙卑的態度、更勇敢踏實的行動力報答鄉親的託付。「我始終相信，制度是政黨最重要的資產，團結是勝選最關鍵的力量。未來，我將全力配合黨中央的決策，與所有同志攜手合作，共同為中國國民黨在花蓮穩固最堅實的基礎、創造最精彩的未來。」游淑貞說。游淑貞說，花蓮正處於重建與轉型的關鍵時刻，面對天災衝擊、產業挑戰與人口流失，「我願意承擔更大的責任，和縣民站在一起，為美好花蓮持續拼搏。這不只是一場選舉，更是一份對家鄉的愛與承諾。再次感謝鄉親的信任，我會用行動證明，游淑貞絕不負所託。」