▲基隆消防局小隊長詹能傑救火殉職，火調人員初步研判起火原因是失火民宅對講機短路，再引燃屋內大量回收衣物。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區樂利三街的社區「台北生活家」昨（21日）晚間10時許傳出一起嚴重火警，造成2人身亡，包括英勇殉職的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑以及受困的34歲羅姓女子。而詹能傑三度進入火場內，找到羅女後將自己的面罩給予羅女，最後因吸入過多濃煙不幸和外界失聯，直到凌晨被搜救人員尋獲後，送醫搶救不治。事件爆發後，外界對於消防員的安全機制以及共生面罩的使用時機提出質疑。對此，有消防員向《NOWnews今日新聞》分享實務經歷，曝光共生面罩使用時的困境。一名擔任消防員5年的唐姓消防員分享，在一般情況下一支空氣瓶大約可供一名消防員使用25到35分鐘，但實際使用時間會因個人體能狀況、當下狀態以及現場工作強度影響。因此消防員在平時訓練中，都會進行耗氧訓練來模擬高強度、接近實際救災的工作負荷，以此了解自己在重度作業環境下可維持的時間。此外，為了降低救災風險，現場也會落實人員管制、無線電回報機制、RHEAB（人員復原）機制來落實現場管理與人員安全。至於詹能傑將自己面罩脫下給受困的羅女，先前是否有戴共生面罩，成為外界討論的焦點之一。而使用共生面罩的時機為何？唐姓消防員表示，是否使用共生面罩，應回歸到搜救人員本身的耗氧狀況來進行評估，一但使用共生面罩，就等於將剩餘的空氣殘壓由兩個人共同使用，或是採取入室小組接力的方式完成救援。必須評估在共用空氣的情況下，確保救援過程與人員撤離的安全，而非「要不要給」的問題。而從昨（21日）在基隆市安樂區樂利三街的社區「台北生活家」晚間發生的火警可見，由於屋主的妻子長期堆放大量資源回收及二手衣物，導致現場空間相當狹小。面對救援困難的狀況下，唐姓消防員透露，消防員在雜物堆積較多的火場環境中，「通常不會先進行過於冒險的深入救援行動。」實務上，會先利用水柱掃射現場雜物，讓不穩定或可能掉落的物品先行落下，同時進行滅火與降溫，待整體環境風險降低後，再評估是否進行後續救援。