想申請美國大學的名校，卻為了準備考試焦頭爛額嗎？Google 旗下的 AI 助理 Gemini 再次投下震撼彈，宣布與教育平台 Tutor.com 及權威備考機構「普林斯頓評論」（The Princeton Review）深度合作，將原本要價不菲的專業題庫內容整合進 AI 中。現在只要輸入一句話，Gemini 就能變身最強免費家教，幫你省下大筆補習費！
SAT 是什麼？地位等同美國版「學測」
在介紹這項神功能之前，得先了解什麼是 SAT。SAT（Scholastic Assessment Test）是美國大學委員會主辦的學術能力測驗，主要測試學生的閱讀、寫作與數學能力，是申請美國大學、獲得獎學金的重要參考依據。對於台灣學生來說，SAT 的地位就等同於台灣的「學測」，是申請美國大學時最關鍵的標準化成績之一。過去考生為了刷題，往往得花數萬元購買參考書，如今 Google 將這項資源免費開放，無疑是廣大考生的福音。
一句話啟動「刷題模式」，告別死板練習
根據外媒《ZDNET》報導，這項功能的操作非常直覺。考生不需要安裝額外外掛，只要在 Gemini 的對話框中用英文輸入指令：「幫我準備 SAT 考試」（Help me study for the SAT），或者直接點選介面中的「SAT 練習」建議選項，系統就會啟動專屬的學習視窗。Gemini 會依序提供閱讀、寫作及數學的練習題（Quizzes），讓考生能隨時隨地進行單元式的自我檢測。需注意的是，目前此功能主要支援全英文互動。
比真人還細心！AI 詳解步驟抓出盲點
Gemini 最大的賣點在於「互動式教學」。不同於傳統題庫只給答案，當你面對難題時，可以先不看解答，轉而要求 Gemini 「給我一點提示」（Hint）。作答完成後，AI 會提供來自普林斯頓評論的權威詳解，一步步拆解解題邏輯，幫助學生理解「為什麼選這個答案」。系統甚至能追蹤你的學習狀況，針對你不熟悉的領域推薦更多題目。
透過導入 Tutor.com 與普林斯頓評論的驗證資料，Google 大幅降低了 AI 容易「一本正經胡說八道」（幻覺）的風險，確保教材的準確度。對於正在備戰留學考試的台灣高中生來說，只要用對英文指令，這絕對是最強大的免費「神隊友」。
資料來源：Gemini、ZDNET、Tutor.com、菁英國際
