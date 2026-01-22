我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨（21）日晚間發生火警，一棟6層樓建築2樓起火，火勢長時間悶燒，直到今（22）日凌晨才完全撲滅。火警造成33歲羅姓女子受困身亡，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑在救援過程中不幸殉職，引發外界對救災流程與人員配置的討論。消防人員指出，詹能傑在救援行動中，曾將自己的空氣面罩交給受困的羅女，隨後因吸入濃煙嗆昏，在火場內失聯約一小時後才被發現，送醫急救仍宣告不治。消防界人士表示，依一般救災救難原則，「自救才能救人」，消防員不應脫下自身空氣面罩讓給民眾；若火場有人受困，外勤單位皆配有「共生面罩」，可讓受困者與消防員共用空氣瓶，避免消防員暴露於無防護狀態。此次行為，研判為極端環境下所做出的救援判斷，並非標準作業程序。另有義消質疑，根據目前公開資訊，詹能傑疑似三度進入火場救援，且未攜帶共生面罩，並非以兩人一組或三人一水線的方式進入火場，而是獨自進行搜救。在已知火場內仍有人受困的情況下，相關救援配置是否符合既有規範，有待進一步釐清。義消也指出，火災現場通常會設置指揮站，並透過管制板掌握進出火場人員動態，詹能傑在火場內失聯一小時後才被發現，顯示現場人員管控機制可能未即時掌握狀況。此外，實務上也會避免同一名消防員頻繁進出火場，以免體力過度消耗而增加風險，本案中詹能傑多次進入火場，體能負荷與現場人力調度是否妥適，也成為檢討重點。這起火警最終造成一名住戶與一名消防幹部身亡，相關單位後續將針對救災指揮流程、進出火場管制及人力配置等面向進行檢討，以避免類似憾事再次發生。