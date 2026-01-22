我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「史努比與糊塗塔克」立體裝置被網友爆料「只是把路跑的擺設搬到草地上而已」。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.22）

▲「史努比與糊塗塔克」立體裝置區規模不大，遊客形容「照騙越看越寒」。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.22）

▲遊客蹲低拍出史努比與糊塗塔克的「巨大感」。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.22）

▲已在台中公園日月湖的「漂浮姆明」尚未正式登場已遭批評。（圖／台中市政府提供，2026.01.22）

台中市近來吹起呆萌風，市府取得國際授權，引進Snoopy（史努比）和嚕嚕米（姆明）進駐，卻接連受批評，不僅在市政公園的「史努比與糊塗塔克」立體裝置被形容「照騙越看越寒」，台中公園的「漂浮姆明」也被笑除非用空拍機，否則「只會看到福壽螺卵」，勸大家別為此專程跑台中，市府表示尊重網友發言，強調這些是前置宣傳，並非活動主體。中市府近來積極和與國際知名IP業者合作，先是在勤美商圈的市民廣場立起全台最高的21公尺巨型姆明，宣傳2月15日至3月3日的中台灣燈會，近來又在街頭推出Snoopy（史努比）造型人行號誌燈，為城市街景增添更多趣味與親和力。日前市府交通局市府和市議會間的市政公園開記者會，宣傳1月19日至2月22日展出3公尺高的史努比Snoopy 與奧拉夫Olaf大型氣偶，還有30隻史努比和夥伴糊塗塔克（Woodstock）公仔，當天中午就吸引附近上班族前往拍照打卡，網路也掀起熱烈討論。但昨天有網友分享現場照片，批評這場活動根本是「照騙很大」，只在草地簡單圍起一個小區域，卻因其他網友以仰角加廣角拍攝，讓人以為很盛大，其實只是把之前Snoopy路跑的擺設，原封不動搬過來而已。看過的網友說，現場感覺很淒涼，勸大家不要專程跑一趟浪費停車費，還有網友大酸「只能說攝影師很專業」。另有網友批評周日即將在台中公園登場的「漂浮姆明」，市府形容把山林精靈帶到台中公園日月湖，圓滾滾的身軀悠閒躺臥水面，白天展現 Q 萌療癒可愛風貌，夜晚在燈光映襯下營造夢幻景象，是專屬台中的幸福感動。但遊客慕名前往，卻因現場缺乏制高點，只能走到湖邊，拍腳底、側面、頭頂，欣賞「超巨大的福壽螺卵」，網友笑回「旁邊需要開個熱氣球」、「學高雄卻畫虎不成嗎？」今（22）日上午有零星民眾到市政公園欣賞立體裝置，兩位香港遊客說，北部天氣不好，改到中部走走，史努比很可愛、很好拍；另有民眾恍然大悟「原來要蹲下來拍才漂亮」！交通局長葉昭甫表示，史努比將一整年在台中市各交通設施陪伴民眾，以達到宣傳交通安全的目的，市政公園草坪的立體裝置是交通安全宣導的第一場，並不是大型活動，會尊重網友發言。