越晚買越虧？每10案就有1案公設比破四成

▲數據會說話！近5年雙北新案公設比一路攀升，2025年台北市平均達35.7%、新北市34.7%，雙雙創下統計以來新高紀錄。（圖／住展雜誌提供）

兩千萬房七百萬買公設？買方含淚買單

▲危老重建案盛行，導致台北市出現大量基地面積低於200坪的「小基地」建案，難以分攤法定公設面積，是推升公設比的主因。（圖／住展雜誌提供）

專家揭真相：虛坪改革恐致「單價飆漲」

說好的虛坪改革呢？在政策即將上路的前夕，房市數據卻先潑了一盆冷水。根據《住展雜誌》最新統計，2025年雙北市新建案公設比不降反升，台北市平均公設比來到35.7%，創下歷史新高紀錄 。這意味著，民眾若現在入手一間總價2000萬元的台北新房，相當約有714萬元是花在公設上，「買房都在買公設」的夢靨並未因政策風聲而緩解。數據顯示，台北市。這與市場原本期待「虛坪改革降低公設」的走向背道而馳。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰點出關鍵原因：陳炳辰分析，2025年台北市有。由於，這是結構性的難題 。即便是在新北市，也有兩成新案屬於此類小基地產品，同樣推升了整體公設比 。面對「2000萬房、700萬買公設」的殘酷現實，為何市場還能接受？陳炳辰指出，這是高房價下的「總價掩護術」。雖然公設比高達四成，但建商透過縮小坪數、規劃套房，將總價壓在千萬元左右的甜蜜點 。以台北市延三夜市的「伊寧橋寓」及景美的「怡富景絵」為例，公設比雖高，但憑藉，依然能快速完銷 。購屋族為了在首都圈擁有一席之地，只能無奈犧牲室內空間。對於民眾寄予厚望的「虛坪改革」，陳炳辰提出了更為現實的看法。他指出，今年相關改革調整上路後，或許能讓新案的公設比數據「看起來」下降，但這代表高房價問題並無法單靠虛坪改革解決，民眾雖然心理上覺得公設更實用了，但實際付出的購屋成本恐怕一分也不會少 。目前市場上，如等案，因相對低公設優勢，銷況皆相當亮眼 。