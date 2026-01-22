我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SJ高雄接機人潮超過500人。（圖／讀者提供）

▲SJ還沒落地高雄，小港機場的接機人潮已經超過500人。（圖／讀者提供）

▲利特在IG興奮喊道：「高雄就是今天！」（圖／IG@xxteukxx）

韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）去年11月剛在台北大巨蛋舉辦連續三天的20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，明（23）日起更是馬不停蹄到高雄巨蛋再唱三場，今日成員們從首爾仁川機場搭乘飛機前往小港機場，雖然成員尚未落地，不過現場已經擠爆超過500名E.L.F.（粉絲名），準備為歐巴們接機，讓他們對本次高雄之旅留下深刻印象．不只是SJ成員期待來到台灣，台灣的粉絲也是有備而來，成員明明尚未落地高雄，不過小港機場現場已經有超過500名粉絲的接機人潮，擠滿了接機大廳以及外圍道路，可見SJ在台灣的影響度之高。利特稍早透過IG限時動態分享粉絲的飯拍照，並且寫下：「高雄就是今天～」時隔三個月再次來到台灣舉辦專場演唱會，可見成員、粉絲們都超期待，不只是利特，東海、藝聲也分享了自己坐在機艙裡的風景照，因為近幾天韓國天氣非常寒冷，東海還貼心寫提醒粉絲：「小心感冒。」藝聲則是打上了飛機emoji以及英文「go」，告訴大家SJ成員即將強勢落地高雄。適逢SJ出道20週年，從去年開跑的巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》被視為團體重要里程碑，不僅先到台北大巨蛋連唱3天，就連南台灣也是熱烈歡迎，他們將於明日起在高雄巨蛋連唱3天，顯示團體在台灣的超高人氣，也看見台灣在SJ世界巡演版圖中的關鍵地位。