我是廣告 請繼續往下閱讀

周思齊今（22）日出席大魯閣與中華民國棒球協會合作推出2026年第2屆的「台灣棒球小英雄球員卡」開賣記者會，國際賽戰功彪炳的他，過去也是2013年經典賽成員之一，談到披上中華隊戰袍、替國家出征的回憶，周思齊笑說，印象很深刻的，反而是2012年舉辦的資格賽，「當時情蒐還沒有像現在這樣健全，對上菲律賓、紐西蘭，不清楚對手實力，壓力真的很大。」周思齊回憶小時候在光復鄉時，看到中華隊回國坐在吉普車上遊街，自己就跟在後面跑，「那時就說我也想打棒球隊，好想長大以後，也穿上國家隊球衣打國際賽。」周思齊還記得，當時中華隊就是英雄，遊街時民眾都很熱情，感受到台灣人對棒球的支持，「遊街到市場時，有人丟水果、蔬菜上去吉普車上，或是把紅包揉一揉丟上去。」周思齊生涯多次參與中華隊，印象最深刻的是2012年11月在新莊棒球場舉行的2013年經典賽資格賽，「資格賽打起來真的不一樣，對手是菲律賓、紐西蘭，有一個日菲混血的左投小川龍也，球速150幾公里，印象很深刻，因為當時情蒐沒有太多資料，不像現在這麼龐大的團隊。 」該屆中華隊首場10：0扣倒紐西蘭，次戰對手菲律賓就是派出菲、日混血的小川龍也先發，中華隊前兩局都遭壓制，第三局才靠著小川龍也控球出狀況，一舉攻下3分，最終提前7局16：0提前勝出，拿下2連勝，最終再戰紐西蘭9：0贏球，也鎖定隔年經典賽參賽門票。周思齊去年7月就曾造訪左營國訓中心場刊，中華隊目前第一階段集訓，自己也有到過現場關心中華隊集訓狀況。周思齊直言，經典賽就是奧運層級的最高賽事，「感受到國家隊投入越來越多，已經照著世界運動科學的軌道去走，像是冷氣是從地板吹上來，而不是傳統空調、風從上方吹過，真的很感動，台灣棒球與世界距離一直在拉近。 」周思齊記得，與本屆經典賽後勤團隊破30人相比，當時2013年經典賽情蒐團隊才5人，「當時聯盟還要幫忙管理，球員也要互相提醒、幫忙，現在已經步上軌道了。」