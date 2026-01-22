現代3C產品汰換的速度越來越快，許多人都會把舊手機放置在家中的角落，不過，由消防員經營的消防安全粉專「消防神主牌」近期就發文提醒：「你的抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈」，呼籲民眾將舊手機、行動電源等含有鋰電池的產品翻出來進行回收，避免造成安全疑慮。
家裡抽屜藏著不定時炸彈！消防粉專：快找出來回收
「消防神主牌」在Threads發文示警「你的抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈」，不少人會把舊手機、行動電源、相機、手持風扇等電子產品，隨手丟進家裡某個抽屜或櫃子深處，久而久之就被忘記。
「消防神主牌」提醒，隨著時間推移，舊電池的化學物質會老化、結構崩解，它們不需要插電，光是靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而自燃，「那些你忘記的鋰電池，正在慢慢變成下一場火災的主角。」
含有鋰電池產品要正確回收！重點步驟一次看
「消防神主牌」呼籲民眾，檢視家中抽屜和雜物櫃，如果看到舊手機或是已經膨脹的行動電源趕緊丟掉，同時分享正確處置舊電池SOP。
首先第一步是「找出來」，檢查家裡所有抽屜，把含有電池的舊電子產品找出來；第二步驟「貼起來」，用絕緣膠帶貼住電池的「金屬接觸點」，避免短路；第三步驟「拿去丟」，拿去便利商店、通訊行回收，或是交由資源回收車處理。
NOWNEWS記者日前也在房間的抽屜內找到許久未用的行動電源，而發現當下其外殼已經呈現膨脹狀態，內部電池因為長期老化而膨脹了，當下便立刻將這個行動電源拿到陽台，等到晚上資源回收車來時，親手交給清潔員進行回收。
過去環保局特別強調，行動電源必須單獨回收處理，切勿直接丟入垃圾車，民眾若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰，還可能會讓行動電源被擠壓摩擦而引發爆炸危險。
資料來源：消防神主牌
