曾在墨爾本公園十度封王的塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)，今(22)日在2026年澳洲網球公開賽(Australian Open)第二輪展現王者霸氣。這位38歲的傳奇名將全場發球手感發燙，最終以6：3、6：2、6：2直落三輕取義大利資格賽黑馬梅斯特雷利(Francesco Maestrelli)，強勢挺進32強。這場勝利也讓Djokovic距離史無前例的「大滿貫生涯400勝」里程碑，僅剩最後一步之遙。儘管這僅是Djokovic自去年11月雅典奪冠後的第2場正式比賽，但他的身體狀態顯然已調整至巔峰。面對年僅23歲、賽前稱此戰為「人生最興奮時刻」的Maestrelli，Djokovic完全沒給年輕人機會。數據顯示，Djokovic此役的一發得分率高達驚人的86%(50球拿43分)，底線跑動更是輕鬆寫意，完全看不出頸部有任何不適。雖然首盤一度錯失多個盤末點，花了47分鐘才拿下，但在第二盤初面臨兩個被破發點時，他冷靜地逼出對手正拍失誤化解危機，隨後便接管比賽，僅花不到2小時就收工。拿下這場勝利後，Djokovic的大滿貫生涯勝場數來到399場。只要在第三輪獲勝，他將成為網球史上首位達成「大滿貫400勝」的球員。Djokovic下一輪的對手將是荷蘭好手范德贊舒爾普(Botic van de Zandschulp)與中國小將商竣程(Shang Juncheng)之間的勝方。值得注意的是，Van de Zandschulp曾在去年的印地安泉大師賽(Indian Wells)爆冷擊敗過Djokovic，若兩人再度狹路相逢，勢必將上演一場復仇之戰。在籤表的另一端，第5種子義大利好手穆塞蒂(Lorenzo Musetti)在「義大利內戰」中以6：3、6：3、6：4擊敗同胞索內戈(Lorenzo Sonego)，追平個人在澳網的最佳成績。Musetti預計將是Djokovic在八強賽的潛在對手，而若Djokovic一路過關斬將，四強賽則可能強碰尋求衛冕的辛納(Jannik Sinner)。