我是廣告 請繼續往下閱讀

台北台新戰神將於2月7日、8日及11日重返主場，攜手保瑞集團舉辦《MARS RETRO NIGHT》復古主題日。本次活動以「Back to the Game」為核心，除了復古球員卡、Barber Shop等精彩互動外，戰神助理教練陳世念也特別受邀重溫當年效力台啤隊時，那段全台瘋籃球的熱血時光。回憶起當年SBL初期的籃球狂潮，陳世念對臺北體院體育館（白館）的場景記憶猶新。他笑稱，當時比賽結束後，光是想從球場牽機車離開都是一場「長征」：「短短的一段路，常常一個小時都走不出去，因為一路上全是等著合影與簽名的球迷，我們幾乎是被包圍著移動。」陳世念形容，那種熱度不分南北。當時比賽多集中在台北，一旦球隊南下台中、高雄或台南作客，現場絕對是萬人空巷。「印象最深的是去成功大學比賽，我們坐在遊覽車上竟然感覺車子在晃，原來是熱情的球迷在推車，希望我們趕快下車簽名。」他回憶，當時只要車門一打開，視線所及滿滿都是人。談到球員生涯最難忘的瞬間，陳世念毫不猶豫地指向2007年總冠軍賽。他在最後2.4秒完成經典的「絕殺打板進球」，率領台啤隊奪下隊史首座冠軍。那次絕殺不僅是他個人職業生涯的巔峰，更是無數台啤球迷心中永恆的經典。「人真的多到看不見路，」陳世念分享，某次在苗栗舉辦簽名活動，原本預計下午五點結束，但隊伍長到看不見盡頭，球員們不忍心讓球迷失望，一路簽到天黑，「現場甚至沒有燈，是真的看不清楚筆跡了才不得不離開。」為了重現這份籃球情懷，戰神球員陳冠全也提到，小時候看球除了崇拜球星，最深刻的就是球員們總是帥氣登場。因此，本次復古週特別在主場設置 Barber Shop，由專業造型師進駐，為球迷打理油頭或線條感髮型，讓「戰友」們能帥氣進場。