最後一片乾淨的社群淨土即將消失！Meta 今（22）日正式宣布，旗下社群平台Threads 將從下週起，於全球開始推送廣告內容，用戶將會開始看見廣告商投放的內容，消息曝光也引發關注，而台灣目前每日活躍用戶約350萬預計也將受到影響。
Threads不再是無廣告淨土！下週開放廣告商投入
許多喜愛 Threads 清爽介面的用戶恐怕要失望了！Meta 在今（22）日發布的官方部落格文章中正式宣布，自下週起，將向全球所有市場的 Threads 用戶全面推廣廣告業務。這項決策延續了去年春季針對部分廣告商開放的初步測試，也正式宣告了 Threads 作為 Meta 旗下近期唯一「無廣告淨土」的時代即將終結，未來用戶在瀏覽Threads時，將不可避免地看到穿插其中的商業內容。
Meta 特別強調 Threads 的廣告將直接導入集團內部相當成熟的 AI 廣告系統。這意味著，未來的廣告投放將不再是隨機出現，而是具備高度的精準度與個人化。用戶在 Threads 上滑動時，將會體驗到與 Facebook、Instagram 同等級別的廣告內容，系統會根據用戶的瀏覽習慣、興趣與互動紀錄推播商品，讓廣告更無縫地融入動態牆之中，但也代表用戶的數據將被更廣泛地運用於商業用途。
不過，為了避免用戶反彈過大，Meta 也補充說明，Threads 廣告的推行將採取「漸進式」節奏。初期的廣告曝光量將維持在較低水準，讓用戶有時間慢慢適應介面的改變，預計要經過未來數個月的調整與鋪陳，才會達到全球規模的普及投放。換言之，雖然下週起就會開始出現廣告，但短期內應不至於出現「廣告洗版」的狀況，用戶或許還有一段緩衝期能適應這個新常態。
Threads熱度快追上X！台灣人愛用程度名列前茅
事實上，Threads 自2023年7月推出之後，就立刻在台灣掀起一場社群洗牌站，已經成為台灣人日常主流的社群平台，幾乎天天的時事、重大議題都能從Threads上發酵。
根據知名流量數據網站SimilarWeb最新資料顯示，Threads在iOS 與 Android 兩大手機平台上，每日活躍用戶數已經超越了馬斯克擁有的X，平均每天有1.43億用戶在使用，其中台灣用戶佔據了大約21%的總流量，活躍用戶有350萬人，熱度僅次美國。因此，當Threads開始有廣告投放之後，也預期將有350萬用戶的使用體驗會受到影響。
資料來源：Meta部落格
