在數位時代，如果 Google 帳號被鎖住，簡直就像生活停擺 。消基會最近接獲多位消費者投訴，表示自己明明定期繳費，卻突然被 Google 要求上傳「身分證件」與「地址證明」 。系統甚至威脅，若不配合驗證，就會在限期內刪除雲端資料 。
資料被當「數位人質」，個資蒐集過頭了
消基會今（22）發布新聞稿指出，現代人的照片、信件與文件都存在雲端，一旦帳號被停權，用戶就無法登入信箱或手機備份 。當平台要求用戶交出身分證才肯解鎖時，這其實是一種 「數位人質化」 。
根據法律規定，公司蒐集個資應符合「最小必要原則」 。消基會批評，Google 同時掌握用戶的真實身分、住址與金融帳號，卻沒有說明原因，這屬於明顯的資訊壟斷與過度蒐集 。
跨國企業推諉責任，台灣消費者求助無門
當民眾嘗試找 Google 台灣分公司幫忙時，常得到「台灣辦公室只負責行銷，不處理客訴」的回覆 。這種「錢在台灣賺，責任往外推」的行為，讓消費者只能獨自面對冰冷的英文申訴系統，淪為「數位孤兒」 。
消基會舉例，2025 年 11 月底跨國電商酷澎（Coupang）發生大規模個資外洩，影響高達 3370 萬個帳戶 。當時外洩的資料包括姓名、地址甚至大門密碼，導致 CEO 辭職、政府展開調查 。消基會擔心，如果 Google 也要求這麼多細碎的私密資料，一旦發生漏洞，消費者的身分可能被盜用，甚至面臨金融詐騙風險 。
消基會教你「5 招自保」守則
為了保護您的數位資產，消基會建議採取以下行動：
• 確認網址真偽：僅在「https://accounts.google.com」官方網址進行操作 。
• 拒絕上傳身分證：除非經過人工客服確認必要性，否則切勿輕易提供完整影像 。
• 定期雙重備份：使用外接硬碟或其他平台備份重要資料，避免資料被「綁架」 。
• 保留所有紀錄：存下付款證明與系統通知紀錄，以利未來申訴 。
• 疑似詐騙即通報：如有疑慮，請立刻撥打 165 反詐騙專線 。
消基會呼籲政府應強制跨國平台在台設立法律代表，並建立快速申訴機制，別讓科技成為威脅消費者的工具 。
我是廣告 請繼續往下閱讀
消基會今（22）發布新聞稿指出，現代人的照片、信件與文件都存在雲端，一旦帳號被停權，用戶就無法登入信箱或手機備份 。當平台要求用戶交出身分證才肯解鎖時，這其實是一種 「數位人質化」 。
跨國企業推諉責任，台灣消費者求助無門
當民眾嘗試找 Google 台灣分公司幫忙時，常得到「台灣辦公室只負責行銷，不處理客訴」的回覆 。這種「錢在台灣賺，責任往外推」的行為，讓消費者只能獨自面對冰冷的英文申訴系統，淪為「數位孤兒」 。
消基會舉例，2025 年 11 月底跨國電商酷澎（Coupang）發生大規模個資外洩，影響高達 3370 萬個帳戶 。當時外洩的資料包括姓名、地址甚至大門密碼，導致 CEO 辭職、政府展開調查 。消基會擔心，如果 Google 也要求這麼多細碎的私密資料，一旦發生漏洞，消費者的身分可能被盜用，甚至面臨金融詐騙風險 。
為了保護您的數位資產，消基會建議採取以下行動：
• 確認網址真偽：僅在「https://accounts.google.com」官方網址進行操作 。
• 拒絕上傳身分證：除非經過人工客服確認必要性，否則切勿輕易提供完整影像 。
• 定期雙重備份：使用外接硬碟或其他平台備份重要資料，避免資料被「綁架」 。
• 保留所有紀錄：存下付款證明與系統通知紀錄，以利未來申訴 。
• 疑似詐騙即通報：如有疑慮，請立刻撥打 165 反詐騙專線 。
消基會呼籲政府應強制跨國平台在台設立法律代表，並建立快速申訴機制，別讓科技成為威脅消費者的工具 。