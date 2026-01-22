我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國當紅年輕男團CORTIS（如圖），讓柯震東也被被迷住，自嘲自己因此「成為蕭亞軒」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.10）

▲王淨有一陣子沒出現在台灣觀眾眼前，自我打趣稱「假息影一年」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲九把刀將在春節期間推出導演新作《功夫》。（圖／記者吳翊緁攝）

九把刀與柯震東再度攜手的春節賀歲片《功夫》，又有柯震東全裸、光屁股以及自我解決生理需求的畫面，九把刀還笑稱：「這次一定要看4DX版，會一起震動。」柯震東則放話：「劇情需要就沒問題，我在高中生這條戲路是不會讓的，其他男演員辛苦了。」他的犧牲被視為票房破億吉兆，之前他發文自我嘲迷上年紀小一截的韓團CORTIS，是「成為蕭亞軒」，也透露真實心聲：「很新鮮啦。」柯震東與蕭亞軒相差12歲的戀情曾經受到各方矚目，他也曾稱她是「最有可能步入婚姻的對象」，卻仍分手告終。日前他在社群網站上寫道：「懷疑蕭亞軒 理解蕭亞軒 成為蕭亞軒」，自嘲被年輕帥氣的CORTIS迷住，問他「成為蕭亞軒」的感覺怎樣？他笑道：「很棒啊，很新鮮啦。」《功夫》中柯震東、朱軒洋與王淨是高中同學，兩個男生誤打誤撞結識自稱有500年壽命的武林高人戴立忍，3人因緣際會成為對方的弟子，竟捲入連串腥風血雨的江湖風波中，維持九把刀一貫的中二、搞笑風格，且特效畫面繁多，將他原作中的天馬行空場景呈現，問他和柯震東這次碰到的最大挑戰是什麼，兩人竟然都提到：「最怕王淨不開心，要努力安撫她，趕快拍完。」聽得王淨反駁：「我每天沒有不開心，我對每個際遇都很感恩，只是希望我一個女生擺在他們兩個男生之間，看起來不要太弱，還是要把girl power呈現出來。」她曾經是台灣影視節目曝光率高到被網友針對的年輕女星，這一年來較少出現，自稱「假息影一年」，表示不是刻意減少亮相，想要藉著空檔多一點學習，也很開心以《功夫》回歸。這次《功夫》的愛情戲比重沒有九把刀之前的學生系列那麼多，而且竟然大都在朱軒洋和演王淨媽媽的曾莞婷上，他很酷表示歲數差多少都沒問題，這次比較大的挑戰還是在動作的鍛鍊上。柯震東的殺青戲剛好是光屁股和王淨併肩坐在巨大佛像上，他透露身上還是有穿類似丁字褲、把該保護的部位都包好，王淨笑道：「不貼的話也太過分了。」九把刀為了這部武俠主題的新作，找了不少幼時對自己影響極深的名作，像《新蜀山劍俠》、《黃飛鴻之男兒當自強》、《飛龍在天》、《浴火鳳凰》等的畫面放在片中，更用了港劇《天龍八部》經典名曲〈倆忘煙水裡〉在片中，直呼使用費不便宜，不過真正貴的還是特效費用，形容：「都可以拿來做兩部國片。」在《功夫》首度試映後，老闆之一「麻吉大哥」黃立成也出現，柯震東特別感激他：「在別的事業上賺很多錢，才能拍這部電影，雖然