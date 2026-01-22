九把刀與柯震東再度攜手的春節賀歲片《功夫》，又有柯震東全裸、光屁股以及自我解決生理需求的畫面，九把刀還笑稱：「這次一定要看4DX版，會一起震動。」柯震東則放話：「劇情需要就沒問題，我在高中生這條戲路是不會讓的，其他男演員辛苦了。」他的犧牲被視為票房破億吉兆，之前他發文自我嘲迷上年紀小一截的韓團CORTIS，是「成為蕭亞軒」，也透露真實心聲：「很新鮮啦。」
柯震東「成為蕭亞軒」覺得新鮮 片場最怕王淨不開心
柯震東與蕭亞軒相差12歲的戀情曾經受到各方矚目，他也曾稱她是「最有可能步入婚姻的對象」，卻仍分手告終。日前他在社群網站上寫道：「懷疑蕭亞軒 理解蕭亞軒 成為蕭亞軒」，自嘲被年輕帥氣的CORTIS迷住，問他「成為蕭亞軒」的感覺怎樣？他笑道：「很棒啊，很新鮮啦。」
《功夫》中柯震東、朱軒洋與王淨是高中同學，兩個男生誤打誤撞結識自稱有500年壽命的武林高人戴立忍，3人因緣際會成為對方的弟子，竟捲入連串腥風血雨的江湖風波中，維持九把刀一貫的中二、搞笑風格，且特效畫面繁多，將他原作中的天馬行空場景呈現，問他和柯震東這次碰到的最大挑戰是什麼，兩人竟然都提到：「最怕王淨不開心，要努力安撫她，趕快拍完。」
柯震東殺青戲又全裸 王淨自稱假息影一年
聽得王淨反駁：「我每天沒有不開心，我對每個際遇都很感恩，只是希望我一個女生擺在他們兩個男生之間，看起來不要太弱，還是要把girl power呈現出來。」她曾經是台灣影視節目曝光率高到被網友針對的年輕女星，這一年來較少出現，自稱「假息影一年」，表示不是刻意減少亮相，想要藉著空檔多一點學習，也很開心以《功夫》回歸。
這次《功夫》的愛情戲比重沒有九把刀之前的學生系列那麼多，而且竟然大都在朱軒洋和演王淨媽媽的曾莞婷上，他很酷表示歲數差多少都沒問題，這次比較大的挑戰還是在動作的鍛鍊上。柯震東的殺青戲剛好是光屁股和王淨併肩坐在巨大佛像上，他透露身上還是有穿類似丁字褲、把該保護的部位都包好，王淨笑道：「不貼的話也太過分了。」
九把刀為了這部武俠主題的新作，找了不少幼時對自己影響極深的名作，像《新蜀山劍俠》、《黃飛鴻之男兒當自強》、《飛龍在天》、《浴火鳳凰》等的畫面放在片中，更用了港劇《天龍八部》經典名曲〈倆忘煙水裡〉在片中，直呼使用費不便宜，不過真正貴的還是特效費用，形容：「都可以拿來做兩部國片。」
麻吉大哥為《功夫》停止譙文化部 九把刀聽得嚇一跳
在《功夫》首度試映後，老闆之一「麻吉大哥」黃立成也出現，柯震東特別感激他：「在別的事業上賺很多錢，才能拍這部電影，雖然
最近他也辛苦了。」暗指去年黃立成曾被傳在加密貨幣市場慘賠約16.7億元。
不過黃立成接下來語出驚人：「這一
次終於我也可以感謝台灣政府的文化部門，他們有支持這部電影，以前有啦但這次支持比較多，終於我不會一直念他們，每次都覺得他們亂給錢，沒有給到我們的這部片…」九把刀聽得問道：「公關是不是忘了先跟大哥Re稿？」《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。
