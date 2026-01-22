我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市副市長朱惕之、台北市副市長林奕華也發聲

為因應總統賴清德「客家六箭」之「區域客家」政見，客家委員會與數位發展部、中央銀行及公私行庫合作，發放逾28萬份1,000元之客家幣，鼓勵民眾走入客庄，與特約店家互動的過程中自然地說客語，營造實際的「講客生活圈」；然而國民黨新北市議員江怡臻今（22）日指出，新北市位居全台客家人口數第2，卻未納入使用範圍，台北市也是，建議客委會應擴大客家幣使用範圍。江怡臻今日在臉書發文表示，客家幣在全台共有1887家特約店家，但新北，甚至台北市卻未納入使用範圍，也沒有任何合作商店。代表新北的客家朋友，就算抽到客家幣也無法在雙北使用，非得到桃竹苗或南部地區才可以消費兌換，相當不便。江怡臻指出，新北市擁有超過67萬客家人口，位居全台客家人口數第2，新北市客家文化園區也在我的選區三峽，同時，客庄創生基地所在的三峽五寮里，為桃竹苗客家人「二次移墾的落腳處」，當地客家人口高達六成，擁有豐富客家文化，也有很多特色商店。江怡臻呼籲，客委會應擴大客家幣使用範圍，將新北、台北納入，不僅能照顧到雙北地區客家族群；同時開放更多特約商店，也能促進雙北客家消費，讓客家幣達到最大效益。朱惕之今日在院會中表示，客家幣的消費使用未包括新北的特約商店，新北有客家文化園區以及許多客家特色商店卻無法使用，建議行政院應將可消費客家幣的縣巿增加；林奕華也籲請將台北市的店家納入。