SUPER JUNIOR（簡稱：SJ）為出道20週年巡演，今（22）日下午正式抵達高雄！神童、圭賢、藝聲、希澈、利特、厲旭、東海、始源、銀赫將於23日起一連3天站上高雄巨蛋開唱，今（22）日成員陸續抵台做準備，小港機場湧入超過500名E.L.F.粉絲接機，入境大廳瞬間被擠到水洩不通，連路過民眾都忍不住笑喊：「是不用上班上課嗎？」天團抵台氣勢磅薄，始源還親自走向粉絲擊拳互動，親民舉動讓現場尖叫聲完全停不下來。
SJ抵達高雄500人暴動！始源擊拳粉絲超親民
SUPER JUNIOR一行人下午現身高雄小港機場，成員互動成為全場焦點，始源戴著墨鏡、耳機一走出來就大力揮手，東海也跟著揮手回應粉絲，利特則一路拿著手機拍不停，親自紀錄這個抵台的高光時刻，藝聲隨後也揮手致意，最後始源更貼近粉絲擊拳，短短動線直接讓現場尖叫聲失控。
高雄市政府應援SJ開唱 設滿個打卡地標
配合SUPER JUNIOR高雄開唱，高雄市政府祭出堪稱「城市等級」的最狂應援，不只點亮城市燈光、捷運應援、人行道燈號等限定打卡點，還延續推出50元商圈夜市優惠券，只要憑演唱會門票，就能在捷運左營、美麗島、巨蛋站兌換，就可至40多處商圈夜市、400多家特色店家消費，把追星行程一路延伸成高雄美食之旅。
主辦單位宣布加賣視線不良區 一張只要2680
主辦單位iMe TW今天也同步公布最新售票資訊，經現場確認舞台配置後，將加開販售部分橙508視線不良區座位，票價為新台幣2680元，同時也會釋出因重大且非預期個人特殊原因產生的退票票券。
不過主辦單位提醒，視線不良區因靠近主舞台兩側及硬體搭設方式，視線將受到部分阻擋，可能無法完整觀看主舞台與主、側螢幕，現場也不接受以視線不良為由退票或換位，購票前務必自行評估是否能接受，更多購票詳情請參考tixCraft拓元售票系統注意事項。
📌SUPER JUNIOR高雄演唱會資訊：
時間：1月23日（五）20：00
1月24日（六）18：00
1月25日（日）18：00
地點：高雄巨蛋
我是廣告 請繼續往下閱讀
SUPER JUNIOR一行人下午現身高雄小港機場，成員互動成為全場焦點，始源戴著墨鏡、耳機一走出來就大力揮手，東海也跟著揮手回應粉絲，利特則一路拿著手機拍不停，親自紀錄這個抵台的高光時刻，藝聲隨後也揮手致意，最後始源更貼近粉絲擊拳，短短動線直接讓現場尖叫聲失控。
高雄市政府應援SJ開唱 設滿個打卡地標
配合SUPER JUNIOR高雄開唱，高雄市政府祭出堪稱「城市等級」的最狂應援，不只點亮城市燈光、捷運應援、人行道燈號等限定打卡點，還延續推出50元商圈夜市優惠券，只要憑演唱會門票，就能在捷運左營、美麗島、巨蛋站兌換，就可至40多處商圈夜市、400多家特色店家消費，把追星行程一路延伸成高雄美食之旅。
主辦單位宣布加賣視線不良區 一張只要2680
主辦單位iMe TW今天也同步公布最新售票資訊，經現場確認舞台配置後，將加開販售部分橙508視線不良區座位，票價為新台幣2680元，同時也會釋出因重大且非預期個人特殊原因產生的退票票券。
不過主辦單位提醒，視線不良區因靠近主舞台兩側及硬體搭設方式，視線將受到部分阻擋，可能無法完整觀看主舞台與主、側螢幕，現場也不接受以視線不良為由退票或換位，購票前務必自行評估是否能接受，更多購票詳情請參考tixCraft拓元售票系統注意事項。
📌SUPER JUNIOR高雄演唱會資訊：
時間：1月23日（五）20：00
1月24日（六）18：00
1月25日（日）18：00
地點：高雄巨蛋
看更多SUPER JUNIOR相關新聞：
SUPER JUNIOR超級萌！穿動物睡衣、搭花車繞全場 大唱至少還有你