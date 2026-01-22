我是廣告 請繼續往下閱讀

一名60多歲婦人平日不喝酒、無B、C型肝炎病史，日前因身體不適就診，意外發現竟患有重度脂肪肝及兩顆肝腫瘤。經李綜合醫院駐診的臺中榮總一般外科醫師吳坤達診斷，確認為「代謝異常脂肪肝（NAFLD）」引發的肝癌。醫療團隊考量患者肝功能耐受度，透過「類機械手臂」多關節器械切除部分肝葉，並輔以射頻消融術（RFA），成功為患者保肝救命。醫師吳坤達表示，術中驚覺該婦人的脂肪肝佔比竟高達40%至60%以上。由於肝臟切除手術至少需保留三分之一體積以維持生理功能，若將左肝全切除恐致肝衰竭。因此，團隊決定精準切除左外側肝葉（約223公克，相當於一顆小蘋果重量），其餘腫瘤則以射頻消融術（燒灼）處理。手術歷時3小時，失血量僅400CC，術後恢復良好。醫師追問病史發現，該患者雖無酒癮，卻是典型的「螞蟻人」。患者自述平時極度喜愛甜食、蛋糕及水果，甚至住院期間病床旁也擺滿甜點。吳坤達研判，長期攝取過量糖分且缺乏運動，導致嚴重的代謝異常脂肪肝，最終病變成肝癌。吳坤達強調，隨著飲食西化，代謝異常脂肪肝已成為肝癌的重要風險因子。脂肪肝若長期不改善，會歷經肝臟慢性發炎、纖維化、硬化，最後演變為肝癌。醫師呼籲民眾，日常應均衡飲食、嚴格控制糖分攝取，並養成運動習慣，才能避免「油肝」纏身，遠離肝癌威脅。