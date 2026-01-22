我是廣告 請繼續往下閱讀

市場傳出英業達有望吃到Google TPU伺服器L10至L11的組裝訂單，出貨地點可能落在英業達美國德州新廠。不過英業達對單一客戶與傳聞不評論，僅強調看好AI伺服器需求，2026年將大幅擴增產能。根據DIGITIMES，英業達長期扮演Google TPU伺服器主機板（L6）供應商角色，供應鏈指出，原本Google的TPU伺服器組裝在L10後，多由Google自家工廠及加拿大Celestica承接，如今傳出合作範圍可能從板卡供應跨到更高階段的整機組裝。在ASIC伺服器陣營中，Google的TPU出貨量被視為最大宗。DIGITIMES Research預估，Google的ASIC加速器2026年出貨量可達332.5萬顆，較2025年增加近100萬顆，續居ASIC加速器出貨龍頭。供應鏈普遍認為，ASIC伺服器相較以輝達GPU為核心的AI伺服器，因單價、料件結構與客製化模式不同，毛利表現往往更好看。不過也有業者提醒，毛利差距並非鐵律，仍得看機種規格與組裝層級，GPU伺服器雖單價高、用料複雜，但也可能因成本結構推升、拉低毛利率。GPU伺服器供應鏈也傳出新一代架構的分工模式有所變化，輝達下一代Vera Rubin架構，可能由緯創、鴻海、廣達等ODM承接到L10階段，再由其他廠商負責後續L11至L12組裝。因為四大CSP訂單量體大，未能擠入相關供應鏈的廠商，近來更積極轉向ASIC伺服器市場尋求新成長動能。英業達則表示，ASIC與GPU伺服器都是2026年重要成長引擎，看好ASIC伺服器成長速度更快、客戶群仍有擴張空間，並預告2026年可望新增客戶。英業達今年AI伺服器產能預計將翻倍擴張，台灣、泰國、墨西哥、美國都將新增產線或廠房，其中台灣、泰國、墨西哥都會具備L6與L10等組裝能量，供應鏈認為其全球生產據點布局在ODM陣營中相對完整，也為承接多樣化AI伺服器訂單增添彈性。英業達22日股價收在漲停價51.2元。