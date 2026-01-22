我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普排除動用武力奪取格陵蘭島，並宣布與北約達格陵蘭框架協議，美股四大指數週一全數反彈走高，其中費半大漲逾3%，帶動台北股市今（22）日開盤上漲124.76點、來到31371.13點，盤中最高一度來到31890.62點，再創新高，終場上漲499.71點或1.6%，收在31746.08點，站回5日線，成交量為8094.6億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.57點、來到294.73點，終場上漲4.66點或1.59%，收在297.82點，續創逾25年新高，成交量為2175.9億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、台玻、聯電、南亞；個股成交值排行榜前五名為：台積電、台達電、群創、國巨*、欣興。權值股全數走高，權王台積電開高走高，盤中最高一度來到1770元，終場上漲20元或1.15%，收在1760元，挹注大盤指數就有151點；台達電開高走高，早盤狂飆觸及1245元漲停，盤中雖小幅震盪，但午盤再度亮燈漲停鎖死，不僅寫下歷史新天價，市值也達3.2兆元，正式超車鴻海，奪下台股第二大，僅次於台積電。今日資金重回AI概念股的懷抱，英業達、健策、嘉澤攻上漲停板，台光電上漲逾6%，奇鋐、金像電上漲逾5%，威盛、凌群、信驊、緯穎上漲逾4%，研華、仁寶、勤誠、雙鴻上漲逾3%。漲價概念族群也持續走高，PCB個股持續走高，健鼎、尖點、達航科技攻上漲停板，華通上漲逾7%，德宏、台光電、聯茂上漲逾6%，南亞、金像電上漲逾5%，台燿、精成科、瀚宇博、金居上漲逾4%，毅嘉、臻鼎-KY、柏承上漲逾3%。被動元件族群也持續走高，繼被動元件龍頭國巨率先調漲晶片電阻報價後，華新科也跟漲價，自2月1日起，對0201至1206全系列、全阻值晶片電阻報價上調。業界透露幅度上看2成，天二科技、鈞寶、光頡、華新科攻上漲停價，鈺鎧、國巨*上漲逾6%，信昌電、禾伸堂上漲逾5%，三集瑞-KY、興勤上漲逾4%。