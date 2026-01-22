我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LULU得知婚紗照遭詐騙集團盜用後，今在社群上發聲，要大家別被騙，並且一起檢舉。（圖／LULU IG@sunnygirl800424）

▲LULU（左）擔任婚禮總企劃。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典、LULU將於本週日舉辦婚宴，近來陸續曝光浪漫婚紗照，卻遭不肖人士盯上，盜用兩人的婚紗照在網路是販售手機。詐騙貼文一出立刻遭大批網友識破，表示「笑爛⋯⋯詐騙的人到底是哪國人」、「怎麼會有人不認識他們」、「太瞎了」。連LULU本人都在IG限動上發文打臉，寫道：「我很忙沒時間創業賣手機okay～」近來有詐騙盜用陳漢典、LULU的婚紗照，內容寫道「我們結婚啦，和先生一起準備創業開一家手機店」，表示因將近年底所以放送福利，只要追蹤帳號並留言就送iPhone 17 Pro Max，並強調只開放40台免費，企圖誘騙網友加LINE領取。而照片曝光後，立刻被網友們識破，傻眼說：「這詐騙是不是不知道陳漢典」、「笑爛⋯詐騙的人到底是哪國人」、「這詐騙是不是沒帶腦上班」、「這應該可以榮登最拙劣的詐騙手法」。不少網友也將該貼文傳給LULU，對此她今（22）日也發聲回應，表示：「這個太好笑了啦！我很忙沒時間創業賣手機okay～賣鬧啦！檢舉起來。」由於該篇詐騙貼文下真有人留言，LULU也無奈表示「下面留言的人給我清醒一點」，並痛批詐騙集團實在太大膽。陳漢典、LULU將在本週日於東方文華飯店舉辦婚宴，日前特別到日本拍攝婚紗照，近來陸續釋出，只見夫妻倆在富士山前甜蜜擺拍，幸福模樣宛如偶像劇，讓眾人羨慕。LULU也透露自己擔任婚紗照及婚禮「總企劃」，特別為每一套婚紗寫下心動告白宣言。