▲pharos-coffee店內選用台灣設計團隊製作的家具攝影kohei-yamamoto(圖／文化局提供2026.1.22)

台中綠美圖去年12月中旬正式開館，結合市立美術館與市立圖書館共構特色，打造融合藝術與閱讀的文化場域，成為貼近市民生活的公共空間。為延伸觀眾參訪體驗，館內規劃兩處公眾服務空間，分別引進深耕藝術書籍與獨立出版策展的朋丁（pon ding），以及來自台灣、在東京亦設有據點的咖啡品牌Pharos Coffee，營造結合藝術、閱讀與咖啡的多元文化氛圍。台中市政府文化局表示，朋丁綠美圖店跳脫傳統美術館商店以販售文創商品為主的形式，轉而以出版策展為核心，打造專注於藝術書籍的書店空間。館內書架與層架系統由台灣工業設計師楊水源操刀設計，呼應綠美圖建築開放、流動的空間特性，並透過主題選書與出版品展示，營造不同藝術主題氛圍。未來也將規劃講座及小型交流活動，讓閱讀成為觀眾理解藝術創作的重要媒介。另設有文化選品區，陳列綠美圖文創商品與設計選品，延伸美術館的藝術體驗至日常生活。位於一樓的Pharos Coffee則以「咖啡融入生活」為理念，提供淺焙單品手沖咖啡、淺焙義式咖啡及手作麵包等輕食。店內家具選用台灣設計團隊作品，並邀請台中合成器音樂家Nick Tsai為空間量身打造聽覺氛圍，形塑沉浸式體驗。「Pharos」一名取自希臘文「燈塔」，象徵在通透的建築空間中，成為引導觀眾停留與品味的指引。台中市立美術館館長賴依欣指出，朋丁與Pharos Coffee的進駐，不僅提升綠美圖公共服務的多元層次，也呼應場館「藝術走入生活、閱讀成為日常」的核心理念，未來期盼能與兩館進一步合作，開發展覽及文創商品，拓展文化內容的深度與廣度。文化局也表示，透過閱讀策展與咖啡文化的結合，綠美圖逐步形塑為市民願意停留、交流與反覆造訪的文化據點，讓書香、咖啡香與藝術在空間中交織，提供更具層次的參觀體驗。