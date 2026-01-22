我是廣告 請繼續往下閱讀

OpenAI證實推出硬體裝置！ChatGPT 實體化時程曝光

▲OpenAI 即將進軍硬體戰場，預計下半年將推出代號為「Sweet Pea」的AI耳機，挑戰AirPods地位。（圖／記者周淑萍攝）

劍指蘋果AirPods！

「Sweet Pea」三大傳聞規格整理

▲除了備受矚目的 AI 耳機之外，目前傳出 OpenAI 至少還有 3 項硬體計畫正在推行中。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果前王牌設計師 Jony Ive 投入開發！OpenAI來勢洶洶

不只AI耳機！OpenAI 還有3款秘密實體裝置

ChatGPT 即將走出螢幕成為實體裝置！OpenAI 稍早證實，將在2026 年推出公司首款硬體設備，這款AI穿戴式裝置代號為「Sweet Pea」，據悉是一款具備視覺輔助功能的AI耳機，若真的問世將有望挑戰目前AirPods 獨霸藍芽耳機市場的現況！綜合外媒報導，OpenAI 全球事務副總裁 Chris Lehane 已對外確認，公司將在 2026 下半年把首件硬體送入市場，宣告 OpenAI 正式跨越軟體門檻，進軍硬體戰場。這款代號「Sweet Pea」的 AI 耳機，是讓 ChatGPT 跨出虛擬框架的第一步。據傳產品最快將於 2026 年 9 月亮相，目標是用最頂規的硬體配置，重新定義穿戴式裝置的互動模式。業界普遍認為，「Sweet Pea」就是衝著蘋果 AirPods 而來。為了讓 ChatGPT 成為日常生活中真正的貼身助理，這款耳機在設計與規格上傳出將有突破性的發展：傳出將採用前所未見的「蛋形耳後掛式」設計，打破傳統耳機框架，更強調長時間配戴的舒適性與互動感。硬體內部預計導入 Samsung Exynos 處理器及自研晶片，運算效能可望達到 2nm 製程等級。這意味著耳機本身將擁有接近高階手機的算力，能流暢處理複雜的語音指令與即時翻譯。除了聽覺，該裝置據悉還具備相機或感測器，能提供「視覺輔助」，讓 AI 真正「看見」使用者的環境。為了這場硬體大戰，OpenAI 展現了極大的決心。據悉，OpenAI 先前投入巨資，並與蘋果前傳奇設計師 Jony Ive 及其設計公司 LoveFrom 展開深度合作。外界預期，這款產品將擁有極高的工業設計水準，但由於生產成本高昂，最終定價預料將偏向「精品等級」。除了備受矚目的 AI 耳機之外，目前傳出 OpenAI 至少還有 3 項硬體計畫正在推行中：專注於書寫與數位紀錄的整合。目前功能尚未曝光，引發外界無限遐想。隨著 ChatGPT 實體化，未來 AI 人工智慧將不再只是電腦上的對話框，而是更深度融入人類生活的實體夥伴。