ChatGPT 即將走出螢幕成為實體裝置！OpenAI 稍早證實，將在2026 年推出公司首款硬體設備，這款AI穿戴式裝置代號為「Sweet Pea」，據悉是一款具備視覺輔助功能的AI耳機，若真的問世將有望挑戰目前AirPods 獨霸藍芽耳機市場的現況！
OpenAI證實推出硬體裝置！ChatGPT 實體化時程曝光
綜合外媒報導，OpenAI 全球事務副總裁 Chris Lehane 已對外確認，公司將在 2026 下半年把首件硬體送入市場，宣告 OpenAI 正式跨越軟體門檻，進軍硬體戰場。
這款代號「Sweet Pea」的 AI 耳機，是讓 ChatGPT 跨出虛擬框架的第一步。據傳產品最快將於 2026 年 9 月亮相，目標是用最頂規的硬體配置，重新定義穿戴式裝置的互動模式。
劍指蘋果AirPods！ 「Sweet Pea」三大傳聞規格整理
業界普遍認為，「Sweet Pea」就是衝著蘋果 AirPods 而來。為了讓 ChatGPT 成為日常生活中真正的貼身助理，這款耳機在設計與規格上傳出將有突破性的發展：
前衛外型設計： 傳出將採用前所未見的「蛋形耳後掛式」設計，打破傳統耳機框架，更強調長時間配戴的舒適性與互動感。
頂級運算效能： 硬體內部預計導入 Samsung Exynos 處理器及自研晶片，運算效能可望達到 2nm 製程等級。這意味著耳機本身將擁有接近高階手機的算力，能流暢處理複雜的語音指令與即時翻譯。
視覺輔助功能： 除了聽覺，該裝置據悉還具備相機或感測器，能提供「視覺輔助」，讓 AI 真正「看見」使用者的環境。
蘋果前王牌設計師 Jony Ive 投入開發！OpenAI來勢洶洶
為了這場硬體大戰，OpenAI 展現了極大的決心。據悉，OpenAI 先前投入巨資，並與蘋果前傳奇設計師 Jony Ive 及其設計公司 LoveFrom 展開深度合作。外界預期，這款產品將擁有極高的工業設計水準，但由於生產成本高昂，最終定價預料將偏向「精品等級」。
不只AI耳機！OpenAI 還有3款秘密實體裝置
除了備受矚目的 AI 耳機之外，目前傳出 OpenAI 至少還有 3 項硬體計畫正在推行中：
AI 人工智慧筆：專注於書寫與數位紀錄的整合。
神祕硬體裝置：目前功能尚未曝光，引發外界無限遐想。
隨著 ChatGPT 實體化，未來 AI 人工智慧將不再只是電腦上的對話框，而是更深度融入人類生活的實體夥伴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，OpenAI 全球事務副總裁 Chris Lehane 已對外確認，公司將在 2026 下半年把首件硬體送入市場，宣告 OpenAI 正式跨越軟體門檻，進軍硬體戰場。
這款代號「Sweet Pea」的 AI 耳機，是讓 ChatGPT 跨出虛擬框架的第一步。據傳產品最快將於 2026 年 9 月亮相，目標是用最頂規的硬體配置，重新定義穿戴式裝置的互動模式。
業界普遍認為，「Sweet Pea」就是衝著蘋果 AirPods 而來。為了讓 ChatGPT 成為日常生活中真正的貼身助理，這款耳機在設計與規格上傳出將有突破性的發展：
前衛外型設計： 傳出將採用前所未見的「蛋形耳後掛式」設計，打破傳統耳機框架，更強調長時間配戴的舒適性與互動感。
頂級運算效能： 硬體內部預計導入 Samsung Exynos 處理器及自研晶片，運算效能可望達到 2nm 製程等級。這意味著耳機本身將擁有接近高階手機的算力，能流暢處理複雜的語音指令與即時翻譯。
視覺輔助功能： 除了聽覺，該裝置據悉還具備相機或感測器，能提供「視覺輔助」，讓 AI 真正「看見」使用者的環境。
為了這場硬體大戰，OpenAI 展現了極大的決心。據悉，OpenAI 先前投入巨資，並與蘋果前傳奇設計師 Jony Ive 及其設計公司 LoveFrom 展開深度合作。外界預期，這款產品將擁有極高的工業設計水準，但由於生產成本高昂，最終定價預料將偏向「精品等級」。
不只AI耳機！OpenAI 還有3款秘密實體裝置
除了備受矚目的 AI 耳機之外，目前傳出 OpenAI 至少還有 3 項硬體計畫正在推行中：
AI 人工智慧筆：專注於書寫與數位紀錄的整合。
神祕硬體裝置：目前功能尚未曝光，引發外界無限遐想。
隨著 ChatGPT 實體化，未來 AI 人工智慧將不再只是電腦上的對話框，而是更深度融入人類生活的實體夥伴。