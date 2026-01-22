小孩（何世華）從選秀節目《原子少年》第一季發跡，拿下冠軍後準備和團員一起出道，未料，2022年9月被一名網美控訴酒後亂性，隔年，新北地檢署依強制猥褻罪起訴小孩，新北地院審酌他違反意願對網美親吻、擁抱，2024年判處小孩6個月有期徒刑，得易科罰金。小孩退團後沉寂3年，本人近日發聲向外界道歉，連說3次對不起，坦言消失這段期間歷經絕望、自責等負面情緒，強調回到舞台前必須好好反省自己所犯的錯誤。
小孩錄音及黑底白字道歉 坦言放不下最愛的舞台
日前，小孩清空IG所有貼文，19日上傳一支Reels，他透過錄音及黑底白字的方式說：「對不起，大家好，對不起這句話時隔2、3年了，這些時間我經歷了很多算是人生中最複雜的情緒，從絕望到自責再到無助、孤單甚至到了頹廢...」
小孩表示，低潮期身邊的人不斷給他鼓勵，因此決定自己必須振作，「因為我真的真的放不下我最愛的舞台，對不起．但在那之前，我得先好好想想，為什麼這一切會變成這個樣子...」
網路輿論呈現兩極化 網友：最重要是悔改和成長
該則貼文短時間累計破萬按讚數，不乏許多網友極力反對小孩復出，不過也有不少人留言打氣，「每個人都會犯錯，最重要是悔改是彌補是成長，加油，說到做到會讓很多人認同並支持」、「等你回到你最喜歡的舞台」、「發生了就好好面對」、「網路世界就是這樣有惡評也有好評」、「謝謝你有勇氣站出來，即使再次復出的路程很艱難，你也還是出來了！」
資料來源：何世華 小孩👅아기 IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
日前，小孩清空IG所有貼文，19日上傳一支Reels，他透過錄音及黑底白字的方式說：「對不起，大家好，對不起這句話時隔2、3年了，這些時間我經歷了很多算是人生中最複雜的情緒，從絕望到自責再到無助、孤單甚至到了頹廢...」
小孩表示，低潮期身邊的人不斷給他鼓勵，因此決定自己必須振作，「因為我真的真的放不下我最愛的舞台，對不起．但在那之前，我得先好好想想，為什麼這一切會變成這個樣子...」
該則貼文短時間累計破萬按讚數，不乏許多網友極力反對小孩復出，不過也有不少人留言打氣，「每個人都會犯錯，最重要是悔改是彌補是成長，加油，說到做到會讓很多人認同並支持」、「等你回到你最喜歡的舞台」、「發生了就好好面對」、「網路世界就是這樣有惡評也有好評」、「謝謝你有勇氣站出來，即使再次復出的路程很艱難，你也還是出來了！」
資料來源：何世華 小孩👅아기 IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110