我是廣告 請繼續往下閱讀

周思齊今（22）日出席大魯閣與中華民國棒球協會合作推出2026年第2屆的「台灣棒球小英雄球員卡」開賣記者會，與媒體聊到即將開打的WBC經典賽，笑說自己是務實派，目標應放在打進複賽，後續一切都有可能，經典賽即將於3月開打，中華隊與「大魔王」日本、韓國、澳洲與捷克分在同一組，預賽採前2名晉級在美國開打的複賽，周思齊表示自己是務實派，「就我個人而言比較務實，日本在我們這組是最強的，照著規則進行，我們最終目標是晉級，但不一定要第一名才能晉級。」「我也希望中華隊最終決賽可以對決日本。」周思齊笑說，「這畫面應該蠻美的，然後中華隊投手，像是若熙、古林，再見三振大谷翔平。」「大家可以想一下那個畫面，真的很美。」周思齊也強調，這不是他設想的劇本，只是他腦中設想的畫面，「沒有劇本，這是我想像的，我很期待有這一天發生。」