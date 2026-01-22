台灣擁有行人地獄臭名已久，近年來各大交通機關為了擺脫罵名，參考國外設計推廣全新交通規劃，就有台北市民眾目擊，發現斑馬線上多出「黃色格子」，讓許多人好奇有何用途？過去台北市交通局解釋，其名叫「彩色標記行人穿越道線」，透過顯眼設計警示駕駛人通過路口時減速慢行並禮讓行人，也提醒未禮讓行人最重恐吃上新台幣6000元罰鍰。
馬路突多「黃色格子」霧煞煞！內行公布真相：用途大
有網友過去在Threads好奇發文，表示走在師大路附近發現新劃的斑馬線旁，都可以看到兩排黃色框格，看起來十分突兀，讓她不解詢問「那是什麼意思？」
貼文曝光後，隨即引發眾人熱議，「看起來好像賽道的感覺」、「上次去北部路口到處都是」、「這感覺像是賽車的起跑線」、「跳格子？」、「我第一次看到」，其中就有人點出用途「提醒你這邊有斑馬線記得要停讓行人」、「讓你下意識減速」。
馬路「黃色格子」用途跟上國外！交通局解釋了
事實上，這些神秘的黃色格子，正式名字叫做「彩色標記行人穿越道線」，根據台北市交通局表示，其是參考新加坡與日本的人穿越道型式所設計，利用40公分黃色方格，搭配黃、白相間的高對比色彩，提醒用路人此路段有減速丘，使得駕駛有警覺減速行駛，目前已在全市畫設695處，是近幾年逐漸推廣的交通道路設計。
根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條規定，枕木紋行人穿越道線設置於路口，是提供行人穿越道路時安全專用的步行空間，為了增強行人穿越道線醒目性，警示駕駛人通過路口時減速慢行並禮讓行人，於現有行人穿越道線枕木紋兩端增繪黃色棋盤格，以加強警示效果，提升行人通過安全。
彩色標記行人穿越道線成效好！多達85%駕駛認可有用
台北市交通局公務科科長林佳睿過去曾說明，該項設計是依交通部規定提報試辦計畫，並非隨意塗畫，試辦期間實地調查發現，在不調整馬路路燈照明的狀況下，彩色標記行人穿越道線夜間反光對比度為1.21，高於一般行人穿越道線的1.09，在夜間更容易被駕駛辨識。
台北市交通局也曾進行民意調查，根據結果顯示，有高達85%駕駛認為有效果，表示這類標線確實有達到提醒效果，讓用路人可以快速警覺，提醒自身慢速行駛，也對提升行人安全有幫助，試辦成效十分良好。
駕駛未禮讓行人小心了！最重開罰6000元
不過也要提醒用路人，不論是汽車或者機車，只要未禮讓行人都會吃上罰單。根據《道路交通管理處罰條例》第44條第2項，汽機車行近行人穿越道或可供行人穿越的交岔路口，若不暫停讓行人先行通過，將處新臺幣1200元至6000元罰鍰，並加重記違規點數3點，同時需接受3小時道路交通安全講習。
警政署呼籲車輛駕駛人行近路口務必「慢看停」，且行人過馬路時，切勿邊滑手機，並應在劃設之人行道通行；另不可在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，避免影響交通安全及順暢。
資料來源：台北市政府交通局
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友過去在Threads好奇發文，表示走在師大路附近發現新劃的斑馬線旁，都可以看到兩排黃色框格，看起來十分突兀，讓她不解詢問「那是什麼意思？」
馬路「黃色格子」用途跟上國外！交通局解釋了
事實上，這些神秘的黃色格子，正式名字叫做「彩色標記行人穿越道線」，根據台北市交通局表示，其是參考新加坡與日本的人穿越道型式所設計，利用40公分黃色方格，搭配黃、白相間的高對比色彩，提醒用路人此路段有減速丘，使得駕駛有警覺減速行駛，目前已在全市畫設695處，是近幾年逐漸推廣的交通道路設計。
根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條規定，枕木紋行人穿越道線設置於路口，是提供行人穿越道路時安全專用的步行空間，為了增強行人穿越道線醒目性，警示駕駛人通過路口時減速慢行並禮讓行人，於現有行人穿越道線枕木紋兩端增繪黃色棋盤格，以加強警示效果，提升行人通過安全。
台北市交通局公務科科長林佳睿過去曾說明，該項設計是依交通部規定提報試辦計畫，並非隨意塗畫，試辦期間實地調查發現，在不調整馬路路燈照明的狀況下，彩色標記行人穿越道線夜間反光對比度為1.21，高於一般行人穿越道線的1.09，在夜間更容易被駕駛辨識。
台北市交通局也曾進行民意調查，根據結果顯示，有高達85%駕駛認為有效果，表示這類標線確實有達到提醒效果，讓用路人可以快速警覺，提醒自身慢速行駛，也對提升行人安全有幫助，試辦成效十分良好。
不過也要提醒用路人，不論是汽車或者機車，只要未禮讓行人都會吃上罰單。根據《道路交通管理處罰條例》第44條第2項，汽機車行近行人穿越道或可供行人穿越的交岔路口，若不暫停讓行人先行通過，將處新臺幣1200元至6000元罰鍰，並加重記違規點數3點，同時需接受3小時道路交通安全講習。
警政署呼籲車輛駕駛人行近路口務必「慢看停」，且行人過馬路時，切勿邊滑手機，並應在劃設之人行道通行；另不可在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，避免影響交通安全及順暢。