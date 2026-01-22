我是廣告 請繼續往下閱讀

馬路突多「黃色格子」霧煞煞！內行公布真相：用途大

▲過去有民眾準備過馬路時，發現斑馬線旁多了兩排黃色框格，看起來十分突兀。（圖／台北市政府交通局提供）

其中就有人點出用途「提醒你這邊有斑馬線記得要停讓行人」、「讓你下意識減速」。

馬路「黃色格子」用途跟上國外！交通局解釋了

這些神秘的黃色格子，正式名字叫做「彩色標記行人穿越道線」

▲這些神秘的黃色格子，正式名字叫做「彩色標記行人穿越道線」，根據台北市交通局表示，其是參考新加坡與日本的人穿越道型式所設計。（圖／台北市政府交通局提供）

彩色標記行人穿越道線成效好！多達85%駕駛認可有用

根據結果顯示，有高達85%駕駛認為有效果，表示這類標線確實有達到提醒效果，讓用路人可以快速警覺，提醒自身慢速行駛，也對提升行人安全有幫助

▲根據台北市交通局調查顯示，有高達85%駕駛認為有效果，表示這類標線確實有助於提醒效果，讓用路人快速警覺，提醒自身慢速行駛（圖／台北市政府交通局提供）

駕駛未禮讓行人小心了！最重開罰6000元

汽機車行近行人穿越道或可供行人穿越的交岔路口，若不暫停讓行人先行通過，將處新臺幣1200元至6000元罰鍰，並加重記違規點數3點，同時需接受3小時道路交通安全講習。