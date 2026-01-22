2PM成員張祐榮將首度以個人身分來台北與粉絲見面，時間為3月8日星期日晚上6點，在Legacy TERA登場，票價分為5280元、4280元、3280元、身障席2140元，全部對號入座，1月24日（六）13：00在ibon 售票系統開賣，更多詳情請鎖定主辦單位藝尚官方社群專頁。
張祐榮台北演唱會《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》，是繼2024年與JUN. K、尼坤一同來台開唱後，今年迎來專屬於自己的台北個人演唱會，首次個人專場消息公開後，讓HOTTEST （粉絲暱稱）相當期待。而他這次的演唱會，福利包含限定小卡2張、紀念海報、看彩排、簽名海報、HI BYE、簽名拍立得、團體合照等等。
📌張祐榮台北演唱會資訊：
活動時間：2026年3月8日（日）18：00
活動地點：Legacy TERA
活動票價：5280元、4280元、3280元、身障席2140元
售票日期：2026年1月24日（六）13：00
售票系統：ibon 售票系統
張祐榮首度個人來台開唱 難忘台北粉絲的支持
這次用個人身分來台的心境差異，張祐榮表示，其實無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情。只要想起站上台北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。
舞台上以強烈存在感著稱的張祐榮，私下在準備演出時，也會感到緊張與不安，他透露往往從各種思考與煩惱開始，再透過反覆準備與練習，讓心情逐漸穩定下來；若緊張感一波波湧上來，也會刻意安排屬於自己的休息時間，調整狀態再回到排練。
回憶過去來台經驗，他坦言，最深刻的畫面始終是舞台上看到的粉絲模樣，大家全心投入、盡情享受演出的樣子，至今仍清楚留在腦海中。
談到台北，他表示無論何時何地，台北粉絲始終給予支持，每次感受到這份心意，心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。
