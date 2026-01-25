我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SJ剛出道時被公司定位成「實驗性限定團」，差一點在出道三個月時被解散。（圖／超級圓頂）

▲SJ光是2025年在台灣的個人、團體活動就超過25次，完全就是當自家廚房在走。（圖／讀者提供）

韓國長壽男團SUPER JUNIOR（SJ）出道20年，在台灣擁有超高人氣，今（25）晚是他們巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》高雄站的最後一場演出，在演唱會開始前《NOWNEWS今日新聞》帶您看看SJ所創下的5個神蹟：本來只能出道3個月卻走過20年、粉絲搶光全台唱片行專輯存貨、KKBOX霸榜209週、一年來台灣25次、第一組在大巨蛋開專場的韓國男團等，全都只有他們才辦得到！SUPER JUNIOR於2005年出道時，其實並非以長期男團為目標，而是一組活動約3個月的企劃型團體，不過因為推出第一張專輯《Super Junior05》市場反應不錯，因此公司決定讓他們從限定團體升級成為正式團體，而這也奠定了他們成為長壽團體的基礎，從只能出道3個月的男團一路走過了20年。SUPER JUNIOR與台灣的緣分，早在他們紅遍亞洲前就悄悄展開，2007年還默默無名的他們，受邀登上金曲獎舞台演出，因唱跳效果驚豔加上成員外型帥氣，在全台灣掀起話題，演出結束後，原本滯銷的專輯在全台唱片行被搶購一空，讓台灣正式成為他們最重要的海外市場之一。在數位音樂時代，SUPER JUNIOR依舊展現驚人影響力，他們在台灣KKBOX韓語榜累積霸榜長達209週，換算下來超過4年時間穩坐榜首，至今仍無團體能突破這項紀錄。即使世代更迭、新團不斷出道，SUPER JUNIOR的歌曲仍持續被播放、被記住，堪稱台灣串流平台上的「不敗神話」！SUPER JUNIOR對台灣粉絲有「超高黏著度」！光是2025年，成員合體或分組來台的公開行程就「超過25次！」涵蓋演唱會、見面會、拼盤演出、品牌活動、節目錄影等，出現頻率之高，讓粉絲笑稱「真的把台灣當自家廚房在走」可見他們對台灣粉絲的高度重視。台北大巨蛋被視為台灣全新指標級演出場地，能否登上舞台，不只要有國民級影響力還要有一定的粉絲基礎，SUPER JUNIOR在去年11月成為了第一組在大巨蛋舉辦專場演唱會的韓國男團，他們用實力與人氣證明，經典不會隨時間退場，只會越唱越有重量。20年過去，SUPER JUNIOR早已不只是偶像團體，更像是一段陪伴台灣粉絲成長的共同記憶，跨越不同世代、不同音樂環境下持續創造話題與紀錄，這5項神蹟，也再次驗證了一件事：有些傳奇，只能由SUPER JUNIOR來寫下。