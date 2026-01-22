我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳預計將於本月底、下週訪台，與往年相同，他將參加週五（30日）自家公司輝達尾牙之外，也計劃於週六（31日）設宴款待供應鏈夥伴。仁寶董事長陳瑞聰表示，是否會出席兆元宴，「你們禮拜六就會知道了」，他賣關子未正面回應是否是座上賓。消息指出，黃仁勳今年舉辦兆元宴一樣在老地方「磚窯古早味餐廳」，此次受邀出席的尾牙班底應該與去年1月出席兆元宴的貴賓名單差不多，磚窯表示，31日晚餐時段已經被包場，若兆元宴確定在磚窯，這也將是黃仁勳第四次在此舉辦兆元宴。今年5月的兆元宴，出席餐敘的供應鏈貴賓全是電子大咖，包括：台積電董事長魏哲家，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、華碩集團董事長施崇棠、和碩集團董事長童子賢、宏碁集團董事長陳俊聖、仁寶董事長陳瑞聰、聯發科董事長蔡力行、英業達董事長葉力誠等眾多大老闆。而外界也關注仁寶這次是否會照例成為兆元宴的貴賓之一，陳瑞聰在今日仁寶旺年會上笑說，兆元宴大家都知道，但他不好揭曉答案，「到時候你們禮拜六在媒體上就會看到。」至於黃仁勳也預計將和台北市政府敲定台灣新總部基地的簽約，陳瑞聰表示，輝達與仁寶大概在2028年，雙方總部就會進駐開始營運，他也開心地說，仁寶與輝達的關係也會越來越深。