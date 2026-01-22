我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德曾徒手攀爬「酋長岩」。（圖／海鵬提供）

那個曾在電影《赤手登峰》中嚇壞全世界觀眾的男人來了。美國傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)即將在台灣時間本週六(24日)上午9點，透過Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》，挑戰在「無繩索、無裝備」的狀態下，徒手攀登台灣地標台北101。這不僅是極限運動史上的大事，更是史上規模最大的「都市無繩獨攀」挑戰。對於極限運動迷來說，Alex Honnold的名字如雷貫耳。他最著名的戰役是在2017年，耗時3小時56分鐘，在沒有任何繩索保護的情況下，徒手攀上優勝美地國家公園高達915公尺的「酋長岩」(El Capitan)。這項驚天動地的創舉被拍成紀錄片《赤手登峰》，並榮獲奧斯卡最佳紀錄片殊榮。除了酋長岩，他的足跡遍布南極與北極岩壁，被譽為「真人版蜘蛛人」。如今，這位剛升格為父親的探險家，將目光鎖定了台北101，準備在水泥叢林中寫下新傳奇。徒手攀岩(Free solo climbing)容錯率為零。正如Honnold在預告片中所言：「一旦失足，就是死路一條。」這讓許多人難以理解他的動機，甚至在他成為父親後遭受質疑。對此，他的妻子桑妮(Sanni McCandless)展現了堅定支持：「大家對他繼續徒手攀岩提出質疑，但那正是Alex一直以來的樣子。」事實上，Honnold並非魯莽行事。他在自傳《Alone on the Wall》中透露，自己並非單純追求極限，而是透過極致的準備來降低風險。以攀登酋長岩為例，他在正式挑戰前曾綁繩練習過40次，並詳細記錄每一個動作細節。近期已有不少台灣民眾目擊他在台北101進行反覆演練，確認每一個踩點與抓握點，展現其嚴謹的一面。除了挑戰極限，Honnold也是一位環保實踐者。他成立了霍諾德基金會(Honnold Foundation)，致力於資助全球太陽能項目，幫助弱勢社區獲得乾淨能源。這場令全球屏息的挑戰，將於在Netflix獨家直播。Honnold能否順利征服台北天際線？全台灣乃至全世界都在看。