雲豹能源旗下系統級儲能子公司台普威能源，取得全台最大光儲案工程統包，總總規模達48MW／185.7MWh，與和暄綠能（HEXA Renewables）合作光儲整合專案執行。 雲豹能源副總經理譚宇軒表示，隨著再生能源占比持續提升，系統級儲能已成為支撐能源轉型與電網穩定的關鍵基礎建設。此次台普威成功承攬，位後續拓展海外儲能市場奠定重要基礎。此次大型光儲工程統包（EPC）案，設置儲能容量達48MW/185.7MWh，預計今年上半年動工；可進行削峰填谷調節間歇性電力，有助於提升電網調度彈性與整體韌性並提升光電滲透率。隨工程進度推進將為台普威能源挹注可觀的工程營收動能，完工後亦可望成為全台最具代表性的光儲整合工程之一。台普威能源總經理馮浩翔表示，台普威具備頂尖的系統整合實力，結合紮實的專案管理、施工協調與工程品質控管專業及經驗，得以率先再2023年12月攜手母公司雲豹能源完成台灣首件光儲案併網。此次承攬的光儲統包工程，是和暄綠能光儲整合專案的重要一環，屬目前國內規模最大的光儲整合工程之一。譚宇軒說，台普威成功承攬全台最大光儲工程統包，不僅鞏固集團在國內儲能市場的關鍵地位，也為後續拓展海外儲能市場奠定重要實績基礎。集團將以台灣大型光儲與電網級儲能工程經驗為基礎，持續深化技術整合與營運能力，並加速推動儲能事業向海外具成長潛力的市場延伸，逐步建立可複製、可擴張的海外營運模式，擴大整體成長動能，為全球能源轉型提供具規模化與落地力的整合解方。