台灣羽球一哥周天成終於找回勝利方程式！今(22)日在隸屬BWF超級500系列的印尼大師賽男單16強戰中，周天成展現強大宰制力，僅花費32分鐘，就以21：11、21：10直落二輕取印度前世界球王斯里坎特(Kidambi Srikanth)。這是他本季首度闖進8強，更成功終結了對戰這位印度名將的3連敗，成功上演復仇記。目前世界排名第6的周天成，本季開局走得並不順遂。在首站馬來西亞公開賽止步16強，上週的印度公開賽更爆冷在首輪就打包回家。來到印尼雅加達，小天顯然有備而來，誓言要止跌回升。此役對手斯里坎特雖目前世界排名滑落至第33名，但身為前世界球王的他實力不容小覷，且近期更是周天成的「天敵」。雙方近3次交手全由斯里坎特獲勝，最近一次對決是在去年的加拿大公開賽，當時小天也是直落二吞敗。今日再戰，周天成記取教訓做足準備。首局在雙方5：5平手後，小天拉出一波攻勢取得8：5領先，隨後便一路壓著對手打，以21：11先馳得點。進入第二局，周天成攻勢更猛，開局就取得7：2的大幅領先，儘管Srikanth試圖反撲，但小天穩紮穩打持續擴大分差，最終以21：10再下一城，快意復仇。順利晉級8強後，周天成下一輪的對手將是世界排名第10的新加坡名將、前世錦賽金牌得主駱建佑(Loh Kean Yew)。雙方過去曾在國際賽場交手過9次，周天成以5勝4敗略佔上風。