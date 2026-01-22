我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街一處社區昨（21日）深夜發生奪命火警！仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進出火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終導致自己吸入過量濃煙不幸殉職，女住戶也因傷重身亡。對此，民眾黨立委陳昭姿今（22）日表示，對於消防員來說，每次奔赴火場都是與死神搏鬥，再次呼籲，「消防員組工會」早已刻不容緩。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區民宅2樓突發惡火，濃煙迅速灌滿公共空間，一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急向消防員哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入。消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑三度重返火場，在雜物堆中發現受困且呼吸困難的34歲羅女，為爭取生機，他毅然將自己的面罩讓給對方，卻因火勢加劇吸入大量濃煙失聯，一小時後被救出送醫，仍於清晨5時許宣告不治，而羅女經搶救後也傷重身亡，這場惡火最終帶走了2條寶貴生命。對此，陳昭姿今日在臉書發文表示，昨夜基隆大火，詹小隊長捨己救人，脫下氧氣面罩給受困民眾，自己卻因濃煙嗆傷而昏迷，最終因公殉職。119消防節剛過，沒想到才過幾天就傳出這樣的消息，讓人萬分不捨，也突顯出消防工作的高危險性。「詹小隊長，謝謝祢的付出，一路好走。願詹小隊長的家人與消防夥伴們節哀保重。」陳昭姿指出，對於消防員來說，每次奔赴火場都是與死神搏鬥，再次呼籲，「消防員組工會」早已刻不容緩，期望盡速建立完善的機制、裝備及訓練，才能保障每一位打火英雄的職業安全。陳強調，「打火英雄不應是火神的眼淚」。