手語是聽障人士溝通的重要橋樑，但你知道台灣手語中「兄弟」的比法，竟然與我們熟知的罵人手勢「比中指」一模一樣嗎？近期有民眾驚訝地發現台灣手語在表達「兄弟」時，動作竟然是雙手豎起中指並上下搖擺。但這個看似挑釁的手勢，教育部認證真的是手語中「兄弟」的意思，並且起源於日本，歐美則有不同的比法。
不是比中指罵人！台灣手語「兄弟」比法爆紅
近期在社群Threads上，有民眾發文看見手語教學片，發現在台灣兄弟手語的比法，竟然是雙手比出中指，隨後上下搖擺，讓他忍不住驚呼：「兄弟的手語，一開始以為是惡搞，查了一下還真是這樣比」。
不少網友看完後也紛紛回應，「太好了，可以去問候我的兄弟了」、「有人開學選修手語，他們第一節就教這個，所以我們比這個好幾個月了」、「愛上手語的開始」、「比出來沒被打的才是兄弟的意思嗎XD」。
事實上，根據「教育部常用手語辭典」的教學，兄弟（brothers）在台灣的手語打法，真的是要「雙手中指直伸、餘四指收握，指尖朝上、拳心朝內，輪流上下移動數次。」獲得教育部認證。
世界手語比法大不同！歐美兄弟比法曝光
為何台灣的手語「兄弟」比法是雙手比中指呢？據國家文化記憶庫資料顯示，台灣手語深受日本手語影響，這個「兄弟」的比法正是源自於日本。在手語結構中，豎直的中指被稱為「兄」手形，而手語中存在著一條與自身平行的「垂直軸線」，以自身為基準，位置高於自己代表長輩或位高者（如兄長、上司），低於自己則代表晚輩（如弟弟），因此透過中指上下移動，正好象徵了輩分高於自己的兄長與低於自己的弟弟，合稱為兄弟。
值得一提的是，並非全世界的手語都是這樣比。由於語言發展的脈絡不同，歐美地區的主流手語（ASL，美國手語）在表達「兄弟」時就截然不同。歐美習慣的打法是雙手比出「L」的手勢，先將右手拇指抵住額頭（代表男性的位置），隨後往下移動與左手手腕交叉，結合了「男性」與「同輩」的概念來表達兄弟之意。透過這次網友的意外發現，不僅讓人們對台灣手語的特殊歷史背景有了更多認識，增加學習手語的興趣。
資料來源：教育部常用手語辭典、國家文化記憶庫
