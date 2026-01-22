我是廣告 請繼續往下閱讀

▲斯威雅蒂罕見地提及網壇傳奇N.喬科維奇（Novak Djokovic），並將自己近期心態的昇華歸功於這位塞爾維亞球王的啟發。。（圖／美聯社／達志影像）

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）女單賽事持續加溫，波蘭名將、前世界球后I.斯威雅蒂（Iga Swiatek）在第二輪賽事中表現強勢，順利擊敗捷克好手M.布茲科娃（Marie Bouzková），挺進第三輪。面對布茲科娃的比賽，斯威雅蒂展現了比首輪更具宰制力的表現。她坦言，墨爾本球場當天的風勢極大，對擊球落點造成不小干擾，但她適應得宜。「老實說，今天打起來感覺很棒，比第一輪時更覺得自由、放得開，所以我真的很想放手一搏，」斯威雅蒂表示，「雖然場地風很大，但我對自己的調整和表現感到滿意。」作為已擁有六座大滿貫的頂尖選手，斯威雅蒂在賽後被問及對於這種「例行性勝利」是否還會感到滿足時，給出了相當誠實的回答。她承認，贏得太多榮譽後，確實很難對單場勝利感到特別興奮。「這聽起來可能不夠謙虛，但在贏了這麼多之後，要珍惜每一場勝利確實變難了。通常我只有在贏得整個錦標賽冠軍後才會感到開心。」然而，斯威雅蒂隨即話鋒一轉，提到了喬科維奇是如何改變她的看法。「這就是為什麼我會看向喬科維奇。他已經贏得了一切成就，但他依然享受勝利，依然享受那種感覺，」斯威雅蒂說道，「看著像他這樣的人並從中尋找靈感是很重要的。即便賽程密集、即便會遭遇糟糕的日子或外界的評判，但回歸到『享受打球』的初衷至關重要。」她強調，自己正在學習不將勝利視為理所當然，而是抱持著「為了贏而打，而非為了不輸而打（play to win, not to lose）」的心態。對於斯威雅蒂而言，本屆澳網意義非凡。她在2025年成功征服溫布頓草地，澳洲公開賽已成為她大滿貫收藏櫃中唯一缺席的獎盃。回顧過往在墨爾本的戰績，這僅是她第8次參加澳網會內賽，雖然曾兩度殺入四強（包含去年），但始終欠缺臨門一腳。在經歷了2023年與2024年分別止步第四輪與第三輪的低潮後，斯威雅蒂今年展現出強烈的企圖心。